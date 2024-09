Dia do Administrador: confira linhas de microcrédito, vagas de emprego e cursos de qualificação

O Dia do Administrador, celebrado na próxima segunda-feira (09/09), reconhece o papel crucial da administração para o funcionamento da economia. Como reconhecimento desses profissionais, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo destaca linhas de microcrédito, cursos gratuitos e vagas de emprego no setor.

Fabiano Romanini dos Santos, de 52 anos, administra junto com a sogra Tânia Calura a boutique familiar fundada por ela em 1985 na cidade de Cravinhos, região de Ribeirão Preto. Fabiano já utilizou o microcrédito do Banco do Povo Paulista (BPP) para comprar mercadoria ou reformar a loja que começou nos fundos da casa de Tânia em pelo menos cinco oportunidades e que “o principal fator que nos fez procurar esse serviço foi a oferta de capital de giro com taxas mais acessíveis”, diz.

“O Banco do Povo realmente ajuda a fomentar a economia do microempreendedor como uma alternativa ao mercado financeiro tradicional, que não oferece as linhas de crédito de que precisamos. É um programa que fortalece quem gera emprego, quem está na ponta”, declara o administrador.

Assim como Fabiano, empreendedores formais e informais do estado de São Paulo que tenham interesse em abrir ou ampliar o seu negócio podem solicitar crédito do BPP com condições especiais e juros bem abaixo dos que são praticados no mercado. Para isso, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

Qualificar e empregar

A SDE também oferece o Qualifica SP, programa que disponibiliza oportunidades gratuitas de qualificação profissional para jovens e adultos que buscam um lugar no mercado de trabalho. Atualmente, o programa está com uma oferta de 660 vagas para o curso remoto de assistente administrativo.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 22 de setembro. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados em qualquer região do estado de São Paulo.

Além disso, os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) estão com 134 vagas disponíveis no estado para quem deseja atuar com administração. No primeiro semestre de 2024, já foram oferecidas mais de 1,1 mil vagas no setor, o que representa um aumento percentual de 5% em relação ao mesmo período de 2023.

Para se candidatar a uma oportunidade, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Em todo o estado, há mais de 200 unidades disponíveis (confira os endereços).