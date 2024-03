Dia da Mulher em São Bernardo: veja a programação no município

É celebrado nesta sexta-feira (08) o Dia Internacional da Mulher, data que marca a luta contra a desigualdade e violência de gênero, além de homenagear a população feminina. São Bernardo do Campo realiza este ano a campanha “A força da mulher é o que move a nossa cidade,” trazendo uma série de ações voltadas às mulheres do município.

Rodilei Morais/ABCdoABC

Com atrações culturais, mobilizações no setor da saúde e o destaque da feira empregos exclusivamente feminina, o Dia da Mulher em São Bernardo está repleto de atividades — “voltadas às mulheres e feitas por mulheres,” destacou o prefeito Orlando Morando em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (04) no prédio do executivo. “Estamos empenhados na execução de políticas públicas que valorizem e empoderem as mulheres”, declarou.

Ações do Dia da Mulher em São Bernardo do Campo

O maior evento, que ocorre na própria sexta-feira (08), é o 3ª Feirão de Empregos para Mulheres no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib. Com mais de 40 empresas disponibilizando mais de 1.400 vagas, a ação é uma forma de garantir que mais mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho e tenham autonomia financeira, algo importante para seu empoderamento.

A prefeitura informa que não é necessário agendamento prévio ou a formação de fila com horas de antecedência, garantindo o atendimento a todas as presentes ao longo do dia. O evento acontece das 8h às 15h e conta com espaço para crianças, caso a mãe necessite levá-las.

Saúde

Com o foco na prevenção ao câncer do colo do útero, as 34 Unidades Básicas de Saúde de São Bernardo vão realizar, neste sábado (09), exame papanicolau sem necessidade de agendamento. As UBS ficam abertas das 8h às 17h, visando, principalmente, mulheres que não fazem o exame há mais de três anos.

Rodilei Morais/ABCdoABC

O secretário de saúde do município, Geraldo Reple, aproveita a oportunidade para lembrar a população da vacina contra o HPV, vírus associado ao câncer de colo uterino e que é transmitido sexualmente. Durante a feira de empregos, o ginásio também terá espaço para aplicação de vacinas diversas e realização de mamografia.

Cultura e esporte

A Chácara Silvestre é palco, a cada domingo do mês, de shows de variados gêneros musicais. As DJs Sophia e Luara trazem o Hip-Hop para as tardes no parque, enquanto a manhã fica com aulas de dança. No final da programação de cada dia, um show diferente encerra as festividades. A visita monitorada ao casarão segue acontecendo, das 10h às 16h.

Discotecagem da DJ Sophia é uma das atrações na Chácara Silvestre ao longo deste mês (Imagem: Rodilei Morais)

Já neste final de semana, as ruas da cidade recebem o 2º Circuito de Corrida de Rua Nova São Bernardo, em um evento também dedicado prioritariamente às mulheres. As 2.500 vagas foram preenchidas rapidamente, mas é possível acompanhar o trajeto mesmo sem inscrição no evento. A prova tem início às 7h deste domingo (10), no Parque Anchieta, e se estende por 6 quilômetros.

Um trabalho constante

O trabalho de empoderamento feminino não deve ser feito somente em uma data comemorativa. Para isso, São Bernardo traz também ações constantes que visam o benefício de mulheres de todas as idades. Destacam-se, nesse aspecto, a construção do Hospital da Mulher e o programa de ensino em tempo integral na rede pública.

Às vésperas do Dia da Mulher, o juiz Mário Rubens Assumpção Filho fala sobre a dificuldade em combater a violência de gênero (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Em janeiro deste ano, também foi assinada a ordem de serviço para construção de uma Casa da Mulher no município. Um equipamento que, no estado, é referência em questão de ações para o público feminino, esta obra vai proporcionar atendimento psicossocial, orientação jurídica e acompanhamento à mulher em situação de violência doméstica e vítima de discriminação.