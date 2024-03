São Bernardo celebra mês da mulher com feirão de emprego, atividades de saúde, culturais e esportivas

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta sexta-feira (dia 8 de março), a Prefeitura de São Bernardo organizou uma série de ações voltadas ao público feminino. A programação especial foi apresentada pelo prefeito Orlando Morando em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (4/3), no salão nobre do prédio do Executivo Municipal. Entre os destaques estão a promoção do 3º feirão de empregos para mulheres, ações de saúde durante o março lilás, com mutirão para a realização de exame papanicolau, além de capacitação de equipes da saúde sobre violência de gênero, o 2º circuito de corrida de rua, e atividades culturais gratuitas na Chácara Silvestre.

Conforme explica o chefe do Executivo, denominada “São Bernardo São Elas – A força da mulher é o que move a nossa cidade”, a campanha se traduz em mais um gesto prático da Prefeitura no sentido de fortalecer a luta pela igualdade de gênero e ofertar às cerca de 425,3 mil moradoras da cidade oportunidades de se colocar no mercado de trabalho, cuidar da saúde, praticar esportes, ter acesso à cultura de qualidade e acolhimento adequado em situações de violência doméstica.

“As mulheres são maioria na nossa cidade e o papel do gestor público é sair do discurso e partir para as ações efetivas. Temos avançado muito desde 2017 em diversas frentes, desde a eliminação da fila de espera por vaga em creche para que mães possam trabalhar tranquilas sabendo que seu filho está na escola, até a criação do Hospital da Mulher, um equipamento exclusivo para o atendimento do público feminino. Fomos pioneiros na realização dos feirões de emprego com vagas destinadas apenas a mulheres, além de todas as ações focadas no enfrentamento da violência de gênero. Não estamos falando que a cidade está perfeita, mas que estamos empenhados na execução de políticas públicas que valorizem e empoderem as mulheres”, ressalta o prefeito Orlando Morando.

3º FEIRÃO DE EMPREGOS

A terceira edição do feirão destinado às mulheres que desejam uma colocação no mercado de trabalho será realizada nesta sexta-feira (8/3), das 8h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib (Avenida Kennedy, 1115, Anchieta). Serão ofertadas mais de 1.400 vagas de emprego pelas mais de 40 empresas participantes. Além da oferta de trabalho, a ação também contará com vacinação, mamografia, assistência jurídica, orientações do Centro de Reflexão de Trânsito, Espaço Cultural com doação de livros e recreação para as crianças.

MARÇO LILÁS

No âmbito da saúde, a Semana de Atenção à Saúde da Mulher vem chamar a atenção da sociedade feminina para a prevenção e combate ao câncer de colo uterino. Neste sentido, todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas neste sábado (9/3), das 8h às 17h, para o Dia D do Março Lilás, com a realização de exame papanicolau, sem necessidade de agendamento. A medida é direcionada especialmente para mulheres que estão há mais de três anos sem fazer o exame.

Secretário da Saúde de São Bernardo, Dr. Geraldo Reple Sobrinho observou que, em outra frente, em parceria com o Tribunal de Justiça de São Paulo, será realizada capacitação de profissionais da saúde, em especial os agentes comunitários de saúde. “É um trabalho que visa levar o conhecimento às mulheres, a partir da troca de informações, e fornecer instrumentos para que as agentes de saúde posam executar seu trabalho e quebrar o ciclo da violência”, observa o juiz Mário Rubens Assumpção Filho, titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de São Bernardo.

CIRCUITO DE RUA

No esporte, mais de 2.500 pessoas participam do 2º Circuito de Corrida de Rua Nova São Bernardo, no domingo (10/3), a partir das 7h, no Parque Anchieta. A largada do evento, dedicado às mulheres, será na Rua do Túnel (bairro Parque Anchieta), travessa da Avenida São Paulo, e a prova terá seis quilômetros de percurso – em duas voltas no trajeto.

CULTURA

A Chácara Silvestre será palco de programação especial aos domingos, com shows feito por mulheres para mulheres, das 10h às 15h. Entre as atrações programadas, destaque para aulas de ritmos, aulas de samba rock, discotecagem e shows diversos. Outra atividade é a visita monitorada ao casarão, das 10h às 16h.

AÇÕES PERMANENTES PARA MULHERES

Entre as principais políticas públicas implementadas desde 2017 voltadas às mulheres, destaque para a criação do Hospital da Mulher, inaugurado em julho de 2023, referência no atendimento humanizado à população feminina da cidade. Outro destaque foi a assinatura de convênio com o Governo do Estado para construção da Casa da Mulher para atendimento psicossocial, orientação jurídica e acompanhamento à mulher em situação de violência doméstica e vítima de discriminação.

PROTEÇÃO ÀS MULHERES

Outra medida de sucesso foi a criação da Lei Guardiã Maria da Penha, em fevereiro de 2022, voltada à proteção de mulheres em situação de violência, por meio da atuação preventiva e comunitária da Guarda Civil Municipal (GCM). Desde então, o projeto já atendeu 161 ocorrências, com prisões de 56 homens por descumprimento das medidas protetivas.

No município, também se destaca o Centro de Referência e Apoio à Mulher (CRAM) – Márcia Dangremon, que atua no enfrentamento da violência de gênero e na ruptura da situação de violência doméstica, por meio de atendimento psicossocial, orientações e encaminhamentos de forma gratuita e sigilosa. São Bernardo conta ainda com a Delegacia de Defesa da Mulher, que oferece infraestrutura completa para atendimento e acolhimento de mulheres vítimas de violência e aderiu à campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica, além de ter sancionado Lei que torna obrigatória a divulgação do Disque 180 – destinado à denúncia de casos de violência contra a mulher.