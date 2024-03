Prefeito Orlando Morando anuncia revitalização completa da UBS Jardim Farina

Importante equipamento da rede de Saúde de São Bernardo de Atenção Primária, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Farina receberá revitalização completa. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Orlando Morando, ao lado do secretário de Saúde, Doutor Geraldo Reple Sorinho, para início imediato das obras, a partir desta quinta-feira (7/3). A UBS fica localizada na Rua Maria Josefa Mendes, nº 15.

Ao todo serão investidos R$ 1, 077 milhão, em pacote que vai contemplar a expansão da unidade, a construção de mais dois consultórios, totalizando oito espaços. Também estão previstos serviços em toda a parte elétrica e estrutural, com substituição de telhado, calhas e rufos, revitalização interna e externa. A previsão de conclusão das intervenções é de aproximadamente 240 dias, sem qualquer prejuízo aos atendimentos para os usuários do equipamento.

“Temos mais de 48 mil pacientes ativos cadastrados nesta UBS e a ampliação dos serviços e das equipes de Saúde da Família serão fundamentais no atendimento da demanda, além da melhora da ambiência do espaço, para trazer mais conforto aos nossos pacientes”, explicou o prefeito Orlando Morando.

A unidade funciona das 7h às 22h, dentro do programa Saúde na Hora Certa, a imunização acontece das 8h às 21h e a dispensação de medicamentos das 8h às 17h.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – São Bernardo possui 34 Unidades Básicas de Saúde, com 20 delas em funcionamento com horário estendido até às 22h pelo programa Saúde na Hora Certa. Juntas, as unidades são a porta de entrada da saúde pública no município, responsáveis pelos serviços de consultas médicas, exames laboratoriais, vacinação, atendimento odontológico, pré-natal de gestante, dispensação de medicamentos, acompanhamento de pacientes crônicos como diabéticos e hipertensos, tratamento em grupos, visitas domiciliares, entre outros.