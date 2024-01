Dia da Educação Ambiental marca sucesso de Mauá no processo de conscientização de alunos

O ano de 2023 foi um marco no processo de conscientização ambiental de estudantes de Mauá, principalmente na hora de conhecerem sobre o impacto do aquecimento global e a necessidade de preservar fauna e flora para o equilíbrio ecológico. A cidade tem destaque regional ao abrigar duas bacias hidrográficas, do rio Tamanduateí e do rio Guaió que deságuam no rio Tietê, nove sub-bacias diferentes, um conjunto de parques que atraem milhares de pessoas semanalmente, além de cerca de 8% de área verde preservada, no território de 61km². Este marco no processo de conscientização das novas gerações se deve ao trabalho desenvolvido pelas equipes de Educação e de Meio Ambiente.

Nas 44 escolas municipais, projetos são desenvolvidos pelos professores e professoras em salas de aula desde os primeiros anos no berçário até o primeiro segmento do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, e, exclusivamente na Escola Municipal Cora Coralina, até o 9º ano, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 14 destas escolas.

No caso do 9º ano da Escola Cora Coralina, uma pesquisa realizada em parceria com a organização SOS Mata Atlântica garante que os alunos aprendam sobre a conservação das nascentes de água, em especial a do rio Tamanduateí, no Parque da Gruta, sob orientação dos professores Sandra Chinchio e Agnaldo Fernando.

É o projeto ‘Observando os Rios’, em que os estudantes recebem os insumos para que possam pesquisar sobre a qualidade da água e verificar as condições ambientais em que a nascente percorre seu caminho até que se avolume num afluente do rio Tietê. Além de despertar vocações científicas nos estudantes, o trabalho transforma a mentalidade dos jovens que compreendem a importância do cuidado com o meio ambiente. “É uma forma diferente de aprender”, avalia o estudante Vitor de Souza, de 14 anos.

Os alunos pequeninos compreendem a necessidade do cuidado ambiental a partir de experiências lúdicas desenvolvidas em sala de aula. Eles vivenciam o plantio de horta e consumo de alimentos sem agrotóxicos, leitura de histórias sobre a conexão com a Natureza, como o livro “O Grande Rabanete”, que possibilita interação com minhocas e insetos, por exemplo, uso de materiais recicláveis na criação de brinquedos, entre outras ações.

Outro trabalho fundamental na construção de uma mentalidade que valorize a preservação ecológica está sob responsabilidade do departamento de Educação Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente. Equipes de educadores e monitores, em parceria com o Fundo de Solidariedade Municipal, acompanham visitantes dos parques Guapituba e Gruta Santa Luzia, em visitas às trilhas monitoradas. Em 2023, cinco mil pessoas percorreram e conheceram os caminhos e a riqueza natural destes locais em mais de 100 trilhas monitoradas, tendo contato com uma fauna e flora exuberante, e muitas vezes rara, por meio do Projeto ‘Olhar Verde’.

A equipe de Educação Ambiental ainda desenvolve “um interessante mini-curso de plantio de horta, a Oficina Verde de cuidados com as plantas, o plantio sistemático de mudas de árvores, que deve chegar a mais de três mil por ano, sem contar as palestras com temas ambientais para as escolas municipais, estaduais e particulares, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e associações diversas”, explica a gestora ambiental Débora Kuchnir.