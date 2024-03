Brindando a vida, dia 12 de abril, Di Ferrero chega em Santo André, com Outra Dose Tour. Santo Rock Bar é o local escolhido pelo artista para celebrar a ótima fase de seu trabalho ao lado do público. A apresentação será às 22h e os ingressos estão à venda.

“Outra Dose Tour tá chegando em um momento muito inspirador da minha vida! Gosto muito da sensação de novos projetos e essa tour vai ter muita coisa nova! Tenho muita intimidade musical e pessoal com a galera que vai para a estrada comigo, tenho certeza que vai ser incrível e vejo vocês nos shows”, comenta o artista.

Di Ferrero respira música desde pequeno, entrando no NX Zero em 2004 e estreando sua carreira solo em 2017. De lá pra cá, o cantor compôs e cantou com o público incontáveis sucessos.

No repertório, não poderiam faltar os singles de seu último álbum solo 🙂 Uma Bad Uma Farra :(, como “Aonde é o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, “Uma Bad Uma Farra”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções”, “Só Rezo”, entre outros.

Nos palcos, ao lado de Di Ferrero, estará a banda formada por Peracetta na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo.

Serviço:

Local: Santo Rock Bar

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Casa Branca – Santo André, SP

Data: 12 de abril de 2024 (sexta-feira)

Horário (abertura): 18h

Horário (início): 22h

Classificação: +18

Ingressos