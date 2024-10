Di Ferrero anuncia último show da turnê Outra Dose Tour em São Paulo

Di Ferrero começou 2024 com o pé direito. Enquanto finalizava compromissos ao lado da banda NX Zero, Di saiu pelos quatro cantos do Brasil, levando a Outra Dose Tour ao seu público. Comemorando a ótima fase que vive em carreira solo, o cantor rodou mais de 40 cidades até o momento.

Porém, como toda festa tem seu fim, Di Ferrero anuncia a data em que encerrará a turnê em São Paulo. No dia 17 de maio de 2025, o artista subirá ao palco da Audio para finalizar esse ciclo em uma apresentação memorável.

“Outra Dose Tour está sendo muito importante na minha carreira! Nada melhor que celebrar esse final de ciclo em casa, em São Paulo e na Audio! É um momento muito especial pra mim e quero fazer um show especial, com surpresas e um setlist mais completo. A festa vai ser boa! Não vejo a hora de encontrar vocês”, comenta.

No repertório, não faltarão os singles de seu último álbum solo 🙂 Uma Bad Uma Farra :(, como “Aonde é o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, “Uma Bad Uma Farra”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções”, “Só Rezo”, seu último lançamento “Aonde Quer Que Eu Vá”, entre outras surpresas.

Nos palcos, ao lado de Di Ferrero, estará a banda formada por Ricky Machado na bateria, Bruno Genz na guitarra e Johnny Bonafé no baixo.

Serviço

Data: 17/05/2025

Abertura da casa: 19h

Previsão de início do show: 21h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694

Ingressos online: https://www.ticket360.com.br/evento/29850/ingressos-para-di-ferrero-outra-dose-tour