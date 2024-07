Dez pessoas morrem em acidente com ônibus no interior de SP

Dez pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas em um acidente com ônibus na madrugada desta sexta-feira (5) na rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127), em Itapetininga, no interior de São Paulo.

O ônibus, além do motorista, era ocupado por 51 turistas para Aparecida, no Vale do Paraíba, e teria apresentado uma falha mecânica que travou a direção.

Segundo o motorista, ele trafegava normalmente quando ocorreu o problema mecânico, poucos minutos depois da meia-noite. Ele perdeu o controle do veículo, que bateu no pilar de um viaduto no km 171 da rodovia.

O ônibus, de dois andares, teria sido fretado pelos turistas. Segundo a Defesa Civil, além das mortes constatadas no local, o acidente deixou cinco vítimas em estado grave e 13 com ferimentos moderados. Todas foram socorridas para hospitais de Itapetininga e Sorocaba. Outras 24 pessoas tiveram ferimentos leves.

Equipes da concessionária CCR e do Policiamento Rodoviário atuaram no monitoramento e sinalização do trânsito, sendo necessária a interdição total da via durante o atendimento da ocorrência.

Além da concessionária e da Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço Atendimento Móvel de Urgência), e a Polícia Técnico Cientifica foram deslocados para o local do acidente.

Por conta do acidente, as faixas norte e sul, e o acostamento, foram interditados.