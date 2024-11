Detran-SP recebe nota 9,3 por transparência, atendimento à população e ações de educação

Com três notas dez nas categorias atendimento ao público, centro de formação de condutores (CFCs) e sinistros de trânsito, que avalia a disponibilidade de dados sobre fatalidades, e notas acima de 8 nos demais quesitos, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) viu sua nota geral saltar de 7,6 para 9,3 na segunda edição do relatório sobre Detrans do Observatório Nacional de Segurança Viária. O estudo, realizado em parceria com a UFPR (Universidade Federal do Paraná), foi feito pela primeira vez em 2020.

A pesquisa avalia a disponibilidade de informações nos sites ou portais dos órgãos de trânsito de cada estado do país, verificando se há dados e portanto transparência em sete categorias: frota de veículos, condutores habilitados, infrações, sinistros de trânsito, educação para o trânsito (campanhas, material educativo, regras de trânsito etc.), atendimento ao público e centro de formação de condutores (CFCs). Em nenhum quesito, o Detran-SP ficou abaixo de 8.

“O uso da tecnologia e da inteligência na prestação de serviços tem elevado o nível de eficiência e transparência do Detran-SP, aumentando a credibilidade do sistema de trânsito e aproximando o órgão do dia a dia do cidadão. Sistemas como o Infosiga e o uso de inteligência artificial no relacionamento com a população são referências nacionais e ajudam a disseminar informações importantes para a mudança da cultura de segurança viária dos paulistas”, diz Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária.

De acordo com o observatório, instituição sem fins lucrativos voltada a reduzir riscos e melhorar a segurança no trânsito e consultora especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU, os critérios de avaliação foram estabelecidos para quantificar a disponibilidade, organização e variedade de dados e informações de cada um dos Detrans. Foram aplicados níveis de desempenho (pontuações) para cada critério analisado: nota 10 (melhor prática), nota 6,7 (prática intermediária), nota 3,3 (prática inicial) e nota 0 (prática ausente).

Confira, a seguir, todas as notas recebidas pelo Detran-SP. E, mais abaixo, o ranking completo de avaliação dos Detrans do país.

“A transparência contribui para a elaboração de políticas públicas e para a tomada de decisões mais. Nesse sentido, o novo Infosiga, mais intuitivo e amigável, reforça o nosso compromisso com a melhoria do trânsito e dos serviços prestados em todas as suas esferas”, diz Lucas Papais, diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP, citando o portal de dados de segurança viária da autarquia, que ganhou nova versão em maio.

Outro passo importante pela melhoria na segurança viária foi dado na última quinta-feira, com o decreto 69.053, do governo de São Paulo, que institui três novas diretorias no Detran-SP: a diretoria de Controle e Integridade, ligada à governança, a diretoria de Gestão Regulatória, inspirada no modelo de agência reguladora, e a diretoria de Segurança Viária, com a vocação para a proteção da vida no trânsito, que abrigará a Escola Pública de Trânsito (EPT) e o Observatório de Segurança no Trânsito, além de coordenar a integração de todo o Sistema Estadual de Trânsito (Sistran), reforçando a adesão dos municípios paulistas ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), por meio do Programa Respeito à Vida, que promove melhorias nos viários municipais.