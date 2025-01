Detran-SP intensifica fiscalização de alcoolemia em 2024

Ao concluir o ano de 2024, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) reportou um aumento significativo nas fiscalizações relacionadas à alcoolemia. As Operações Direção Segura Integrada (ODSIs) realizadas nas rodovias e avenidas do estado abordaram um total de 401.713 motoristas, refletindo um incremento de 56% em comparação ao ano anterior, quando 256.901 condutores foram fiscalizados. O objetivo principal dessas iniciativas é promover a segurança viária e reduzir a incidência de acidentes em todos os municípios paulistas, com o suporte das Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Durante o ano de 2024, foram realizadas 565 operações, representando um aumento de 21% em relação às 467 operações do ano anterior. Este esforço está alinhado ao compromisso do Detran-SP em mitigar riscos e salvar vidas no trânsito. As operações programadas para 2025 já foram iniciadas, e as estratégias implementadas incluem um aumento na presença de agentes do Detran-SP nas ruas durante as fiscalizações, bem como a utilização de etilômetros modernos que proporcionam resultados rápidos, assegurando a fluidez das operações. A adoção de talonários eletrônicos para registro das infrações também contribui para uma abordagem mais precisa e ágil, eliminando a necessidade do uso de papel.

O número de motoristas autuados por infrações relacionadas à alcoolemia também apresentou crescimento em 2024, com 12.754 autuações registradas – um aumento de 29% em relação às 9.884 autuações do ano anterior. Notavelmente, mais de 93% das infrações ocorreram devido à recusa dos condutores em realizar o teste do bafômetro, somando 11.948 recusas em 2024 frente a 9.075 em 2023.

Além disso, o relatório aponta um crescimento nas autuações por direção sob efeito de álcool e uma diminuição no número de crimes de trânsito associados a motoristas que apresentaram índices superiores a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido durante o teste do etilômetro.

As penalidades para infrações relacionadas à alcoolemia são rigorosas: em caso de reincidência dentro de um período de 12 meses, a multa é duplicada, alcançando R$ 5.869,40. Os motoristas também enfrentam processos administrativos que podem resultar na suspensão do direito de dirigir. Para retomar a habilitação após uma cassação, será necessário passar por um processo de reabilitação e realizar novos exames, além de aguardar um período mínimo de 24 meses após a cassação.