Detran-SP intensifica a campanha por pedestres, reforça as ODSIs e renova frota

Com o lema “Paz no trânsito começa por você”, a Semana Nacional de Trânsito (SNT) 2024 vai reunir esforços de órgãos e autoridades do sistema viário na busca por maior segurança nas ruas e rodovias do país, de 18 a 25 de setembro. O governo de São Paulo fortalece sua atuação por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP). Além de ações e operações preventivas nas ruas de todo o estado, em linha com a nova política oficial de respeito e proteção ao pedestre, a gestão entregará 115 novas viaturas para renovar a frota de fiscalização do Detran-SP. A atuação do órgão na SNT será detalhada em evento nesta quinta, 19, às 11h, no Palácio dos Bandeirantes.

Este ano, há uma atenção especial para o pedestre, que se tornou peça central de uma nova política do governo de São Paulo, idealizada para criar e deixar como legado uma cultura de civilidade no trânsito. A política teve início com o lançamento da campanha educativa “Respeite a Faixa de Pedestre”, com peças educativas e publicitárias na mídia e ações nas ruas, em julho e agosto.

Na rua, junto à população

Com a força de suas equipes, o Detran-SP volta às ruas para propagar e reforçar a consciência de que todos são parte responsável do ecossistema de trânsito. Ao longo da Semana Nacional de Trânsito, são previstas ações em todo o estado, orquestradas pelas dezoito superintendências regionais do órgão.

Neste ano, as iniciativas vão se concentrar em dois pontos principais. De um lado, os valores da campanha educativa “Respeite a Faixa de Pedestre”, que em agosto alcançou 80 mil pessoas nas ruas de mais 120 municípios, e serão reforçadas em diversas vias paulistas de 18 a 25 de setembro. De outro lado, o foco mira a conscientização sobre os riscos de misturar álcool e direção, com abordagens a motoristas e passageiros em bares e restaurantes de todas as regiões paulistas, tanto na capital como no interior, na noite da sexta-feira, 20.

Ações pelo respeito à faixa e ao pedestre na região do ABC

Santo André – 18/9 das 10h às 11h30: na ETEC – JÚLIO DE MESQUITA – Ação conjunta à Prefeitura com alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio e Técnico.

Ribeirão Pires – 25/9 das 10h às 11h30: na avenida Valdírio Prisco, 245 – em frente à Delegacia de Polícia – abordagem a pedestres e condutores – entrega de panfletos e abertura de faixa em local semaforizado – centro da cidade.

Mais operações contra alcoolemia

O Detran-SP intensificará suas operações preventivas de fiscalização por todo o estado, entre 18 e 25 de setembro. Conhecida popularmente como blitz, a Operação Direção Segura Integrada (ODSI) terá ao menos 43 ações de fiscalização na Semana Nacional de Trânsito. Os motoristas abordados serão convidados a soprar o bafômetro e receberão orientações sobre o risco de vida implícito na combinação entre bebida e volante.

As ações serão distribuídas pelas regiões de Sorocaba, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Itapeva, Jundiaí, Osasco, Santos, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Presidente Prudente, além da capital.

Atuação colaborativa em rede

No âmbito político, a SNT é também uma oportunidade para um novo empenho do Detran-SP pelo Sistema Estadual de Trânsito (Sistran-SP), órgão colegiado criado em fevereiro, pelo Decreto estadual nº 68.347, com a missão de coordenar esforços e garantir a sintonia entre as ações em curso pelo trânsito do estado. A expectativa é de que a mobilização da SNT sensibilize mais prefeituras paulistas a aderirem ao Sistran-SP.

O Sistran-SP surgiu com o objetivo de integrar entidades e órgãos de trânsito no âmbito do Sistema Nacional de Trânsito, assegurando sua atuação uniforme em todo o território paulista, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). E, ao elevar a capacidade de gestão do sistema, melhorar seus processos decisórios. Cabe também ao órgão colegiado propor e articular ações para a implementação do Pnatrans e para a criação de uma Política e Plano Estadual com respeito à segurança, mobilidade, defesa ambiental e educação para o trânsito, ponto que merece especial atenção nesta Semana Nacional de Trânsito, por seu potencial de proteção à vida.