Detran-SP é finalista da 7ª Edição do Destaques Maio Amarelo

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), órgão vinculado à Secretaria de Gestão e Governo Digital, é finalista da 7ª Edição do Destaques Maio Amarelo. A premiação ocorrerá durante a 3ª edição do evento Parque da Mobilidade Urbana 2024 (PMU), em São Paulo, a partir das 18 horas, na próxima sexta-feira (14). O objetivo é reconhecer iniciativas públicas e privadas que promovam a mobilidade urbana sustentável, segura e inclusiva.

Neste ano, uma comissão do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), responsável pelo prêmio, avaliou mais de três mil ações que tiveram o intuito de trazer mais respeito e compreensão às regras de trânsito, durante o mês de maio. O Detran-SP concorre à condecoração ao lado de outras quatro ações do poder público, nas esferas estadual e federal. Como critério de inscrição, foram consideradas questões relativas a transporte público urbano, logística urbana, trânsito, mobilidade ativa e segurança viária. A cerimônia de premiação dará reconhecimento pela ousadia, inovação e pela capacidade de liderar e implementar os projetos.

“Ser finalista dessa premiação é uma grande honra para o Detran-SP, principalmente, por destacar dois pontos cruciais: primeiro, confirma que estamos no caminho certo para atingir nosso objetivo primordial, que é salvar vidas no trânsito; segundo, ressalta o longo caminho que ainda temos a percorrer e a enorme responsabilidade que temos pela frente”, diz Lucas Papais, diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP.

Durante o Maio Amarelo, o Detran-SP realizou mais de 100 ações de conscientização em todo estado e um recorde de Operações de Direção Segura Integrada (ODSI) em comparação ao mesmo mês do ano passado, com mais de 49 mil veículos fiscalizados. Também em maio, o Departamento paulista de trânsito lançou o novo Infosiga, disponibilizou uma programação especial de palestras da Escola Paulista de Trânsito (EPT) e ativou uma campanha educativa nos principais meios e veículos de mídia chamada “De zero a sem em um piscar de olhos”. Nesse mote, o “sem” se refere à perda da vida por imprudência nas ruas e avenidas. Questões como velocidade, atenção à sinalização e respeito à faixa de pedestres foram tratadas nas peças, dirigidas a motoristas de carros, motociclistas, ciclistas, caminhoneiros e sobretudo pedestres.

“Essa premiação do Destaques Maio Amarelo serve como ponto de conexão entre diversos setores da sociedade e serve também como incentivo à continuidade das ações para além do mês de maio. A gente quer inspirar outros entes, órgãos e instituições para realizarem ações, se inscreverem e concorrerem no ano que vem”, diz Paulo Paulo Guimarães, CEO – Observatório Nacional de Segurança Viária.