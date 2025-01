Detran acaba com taxa para atualização de endereço de CNH em São Paulo

A partir de 1º de janeiro de 2025, motoristas no estado de São Paulo não precisarão mais pagar a taxa de R$ 127,69 para alterar o endereço no cadastro do Detran-SP. A medida acompanha uma mudança na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que passará a exibir apenas o local de expedição como “São Paulo/SP”, e não mais o município de residência do condutor.

Para CNHs válidas, essa alteração será aplicada apenas no momento da renovação, mas os dados do endereço permanecerão atualizados no sistema do Detran.

O Detran-SP reforça que a atualização do endereço é exigência legal e essencial para o envio correto de notificações e documentos eletrônicos. A omissão dessa atualização pode resultar em infração leve, com três pontos na CNH e multa de R$ 88,38, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.

Como atualizar o endereço: