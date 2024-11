Detonautas leva show “Elétrico” para Bauru

No cenário do rock brasileiro, poucas bandas conseguem se manter no mainstream e no coração das pessoas por mais de uma década. O Detonautas faz parte desta seleta lista. Com 27 anos de carreira, o grupo formado no Rio de Janeiro é um dos conjuntos de rock mais ouvidos nas plataformas digitais. A turnê “Elétrico” tem sido responsável por levar o Detonautas a casas de shows e festivais em todo o Brasil, como The Town, Lollapalooza Brasil e Rock in Rio, além de ter marcado a primeira viagem da banda à Europa, em outubro, com apresentações em quatro cidades e em casas lotadas. O repertório inclui sucessos como “Outro Lugar”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Olhos Certos” e “Retorno de Saturno”. Agora, eles anunciam uma nova performance em Bauru, no Garden Eventos, dia 16 de novembro (sábado). O evento ainda conta com a apresentação de Nando Reis e de Maria Maud. Os ingressos já estão disponíveis.

“Com quase trinta anos de carreira, percebemos que o público agora conhece melhor nosso repertório, canta todas as músicas e se identifica ainda mais com as canções. Isso nos trouxe um destaque significativo em 2024, permitindo alcançar números extraordinários nas plataformas de streaming, atrair grandes plateias em shows e receber convites para diversos festivais”, afirma o vocalista Tico Santta Cruz. “O Detonautas está alcançando uma posição que é a de estar consolidado na música brasileira, como uma banda que atravessou altos e baixos, mas que conseguiu implementar um legado. Temos um repertório extenso, hits consistentes e músicas que se tornaram trilhas sonoras na vida de muita gente. Nossa história e essa conexão com as pessoas são, sem dúvida, nossos destaques mais valiosos”, completa.

A banda, formada por Tico Santa Cruz, Renato Rocha, Fábio Brasil, Phil Machado e André Macca, já passou por mais de 100 casas de shows e festivais desde janeiro deste ano. “Retornamos a regiões que há muito tempo não passávamos, como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul; e muitos dos nossos fãs levam seus filhos às apresentações, criando uma verdadeira corrente entre gerações”, destaca Tico.

Os fãs podem aguardar um setlist que vai de hits a surpresas, adaptando-se ao local e à ocasião. “É uma experiência menos controlável, onde podemos nos deixar levar pela reação do público. Cada show é diferente, e isso nos permite explorar uma performance mais livre e intensa”, diz Tico.

Com a turnê “Elétrico”, o grupo não apenas celebra o seu legado, mas a relação com o público, que ultrapassa todas as barreiras do tempo. “Outro dia um fã chegou para mim e falou que o Detonautas não é uma banda, é um estado de espírito. E eu achei essa definição genial, porque, de fato, é assim que eu enxergo nosso trabalho”, conclui Tico.

SERVIÇO

Detonautas @ Bauru

Data: 16 de novembro de 2024 (sábado)

Local: Garden Eventos – R. Quatro, 425 – Jardim Santos Dumont – Bauru/SP

Horários: 19h (abertura da casa) | 20h (início dos shows)

Valores: