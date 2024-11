Destinos com charme europeu perto de SP para visitar no feriado

Explorar destinos turísticos próximos à capital paulista pode oferecer experiências culturais e paisagísticas que remetem a regiões europeias, tudo em menos de três horas de viagem. Essas localidades não só imitam o charme europeu, mas também oferecem uma gama de atividades para os visitantes, desde aventuras ao ar livre até delícias gastronômicas.

Campos do Jordão

Campos do Jordão, popularmente conhecida como a “Suíça Paulista”, destaca-se por sua arquitetura inspirada nos Alpes e uma culinária que atrai turistas ansiosos por provar iguarias típicas. No coração da cidade, a Vila Capivari é um ponto de encontro para quem deseja explorar lojas, bares e restaurantes que oferecem uma experiência suíça autêntica. O Parque Tarundu oferece atividades de aventura para todas as idades, enquanto o Parque do Itapeva propõe um mergulho na história medieval com seu projeto inspirado na vila francesa de Pérouges.

Monte Verde

Seguindo para Minas Gerais, Monte Verde encanta com seu ambiente alpino e clima romântico. Conhecida como a “Suíça Mineira”, a cidade oferece passeios de quadriciclo pelas montanhas e uma rica oferta gastronômica com fondues e chocolates artesanais. A arte Bauer, um estilo folclórico alemão presente nas lojas locais, adiciona um toque cultural único ao destino.

Holambra

Holambra, a cerca de 130 km de São Paulo, é um pedaço da Holanda no Brasil. Famosa por sua Expoflora durante a primavera, a cidade também abriga o Moinho dos Povos Unidos e o Parque Van Gogh, ambos homenagens às tradições holandesas. As festividades natalinas misturam o folclore local com tradições europeias, criando um espetáculo único para os visitantes.

Penedo

No sul do Estado do Rio de Janeiro, Penedo oferece um vislumbre da cultura finlandesa através de seus bailes tradicionais e gastronomia nórdica. A cidade é um refúgio para quem busca uma experiência cultural diferente no Brasil.

São Bento do Sapucaí

Por fim, São Bento do Sapucaí, apelidada de “Toscana Brasileira”, proporciona uma combinação irresistível de vinhos finos, queijos artesanais e paisagens deslumbrantes. A Pedra do Baú é um convite irrecusável para os aventureiros que desejam contemplar a Serra da Mantiqueira de uma perspectiva privilegiada.