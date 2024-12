Destaques de Dezembro: 17 a 22/12 no Sesc Mogi

Diálogos Acessíveis: Parentalidades Atípicas e Saúde Mental

Pais, responsáveis e educadores se reúnem para mais uma rodada de conversa com o objetivo de promover a troca de informações e ideias sobre suas experiências em busca de fortalecimento da rede de apoio, partilhando desafios e celebrando as conquistas

Qua, 18/12/2024, 19h30 às 21h – Centro de Educação Ambiental

12 anos +

Retirada de Senhas 30 minutos antes da atividade

Atividade conta com sala de Silêncio TEA



Homenagem a Jackson do Pandeiro

Show Sua Majestade, o Rei do Ritmo

Quinta, 19/12, 20h, Grátis – Livre

Considerado um dos maiores ritmistas da música popular brasileira, Jackson foi um dos principais responsáveis pela nacionalização de canções nascidas entre o povo nordestino e trazer à tona sua obra é resgatar uma das maiores riquezas da cultura popular em nosso país. Com um repertório que prioriza, o que Jackson mais gostava, a festa, o lúdico e o prazer, o show expressa toda a destreza de um músico que sabia cair no suingue como poucos. A alegria dá o tom em clássicos como “Sebastiana”, “Chiclete com Banana”, “O Canto da Ema” e tantos outros que o Rei do Ritmo tornou imortais, fazendo todo mundo dançar e xaxar em estilos que elevaram seu nome nacionalmente como o baião, coco, samba-coco, rojão e até marchinhas de carnaval.

Em 2019, para celebrar o centenário de Jackson do Pandeiro, a produtora Renata Garcia idealiza o Projeto Jackson do Pandeiro, Sua Majestade, o Rei do Ritmo e convida os músicos Pedro Ribeiro, que também dá a voz e traz seu violão, e Jonatan Francisco, com seu cavaquinho virtuoso, para fazer a direção musical do projeto. Juntam-se a formação Andinho Carnevalli, João Gabriel Ribeiro e Sabão Batukda com seus pandeiros, zabumba, triângulo e Percuteria! A banda formada especialmente para esse projeto traz em seu repertório novos e caprichados arranjos para os consagrados sucessos do Rei do Ritmo, como Sebastiana, Forró em Limoeiro, Procurando Tu e tantos outros que leva o público ao melhor arrasta-pé e não deixa ninguém ficar parado no salão!

Atividades Gratuitas. Acesso com senhas que são distribuídas 30 minutos antes das ações. Vagas Limitadas!

Dia 17/12, terça

15:00 – 16:30 – Caças e Grandes Jogos

15:00 – 18:00 – Descobrindo os AfroGames

Dia 18/12, quarta

15:00 – 18:00 – Ateliê Aberto de Gravura

16:00 – 18:00 – Karaokêra Kerida (60 +)

19:30 – 21:00 – Diálogos Acessíveis: Parentalidades Atípicas e Saúde Mental

Dia 19/12, quinta

15:00 – 16:30 – Caças e Grandes Jogos

Dia 14/12, sábado

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – LE’E RÍ MA’SA – pessoas que leem

10:00 – 11:00 – Pilates

10:00 – 12:00 – Resi-nic

10:00 – 17:00 – Sala de Silêncio

15:00 – 16:00 – Frisbee

Dia 15/12, domingo

10:00 – 12:00/ 13:30 – 16:00 – LE’E RÍ MA’SA – pessoas que leem

10:00 – 11:00 – Yoga

11:00 – 13:00 – Mapa afetivo Solar

14:00 – 16:00 – Exploradores de Quintais

15:00 – 16:00 – Frisbee