Destaques da programação do fim de semana do Museu da Língua Portuguesa

Um sarau com aulas de samba-rock e passinhos de charme. Um clube de leitura sobre um livro de crônicas de um autor angolano. Uma oficina de músicas de países como Moçambique e Malawi. Essas são as principais atrações do fim de semana (dias 15 e 16 de junho) do Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Todas essas atividades serão gratuitas, assim como os ingressos, aos sábados e domingos, para visitar a exposição principal e a mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil do Museu.

No sábado, dia 15, DJ Bruu, Max Samba Rock, Neza Zanza e Murilo Prado são os convidados especiais do 4º Sarau Africanizar no Museu. Enquanto a instrumentista e DJ Bruu ficará responsável pelo som do evento, Max Samba Rock e Neza Zanza vão promover uma aula de samba-rock – os dois são referências desse estilo musical e de dança em São Paulo. Já Murilo Prado, criador do projeto After Black Charme, ensinará passos de charme. A atividade vai acontecer das 12h às 14h, no Saguão Central da Estação da Luz. A curadoria é do Samba D’Ketu.

Depois do sarau, às 14h30, no Saguão B do Museu, terá início a terceira edição do Papo Literário: narrativas negras em língua portuguesa, o clube de leitura do Museu. O tema do encontro será o livro Minha pátria é a língua pretuguesa, do escritor angolano Kalaf Epalanga. A mediação será do historiador Allan da Rosa, que pretende falar sobre a relação entre os continentes africano e sul-americano e de que forma a crônica pode promover laços entre África e Brasil. Durante a atividade, haverá sorteio de livros.

Lançada no Brasil pela editora Todavia, a obra reúne crônicas que abordam as sequelas da colonização portuguesa e da guerra civil na sociedade de Angola e o processo de descolonização cultural. Além disso, Epalanga, radicado em Berlim, na Alemanha, procura mostrar as estratégias individuais dos africanos na Europa e o reconhecimento progressivo da literatura e da música do vasto continente da África em outras partes do mundo.

A curadoria do Papo Literário em 2024 é de Camilla Dias, integrante dos coletivos Lendo Escritores Negro-Brasileiros e Leituras Decoloniais, além de autora do perfil @camillaeseuslivros no Instagram. Todos os encontros contam com intérprete de Libras.

No domingo, dia 16, o destaque da programação é a oficina Brincadeiras musicais e cantos de Moçambique e Malawi. Conduzida pela multiartista Aryani Marciano, a atividade é uma aula prática de músicas de roda e brincadeiras oriundas desses dois países da África. A ideia é apresentar canções e movimentos corporais que fazem parte da cultura dos povos que residem por lá. Tudo de forma leve e divertida em uma atividade voltada para todas as idades. Esta ação, que integra o projeto Domingo no Museu, acontecerá das 11h às 12h, no Saguão B. Não é preciso se inscrever para participar; as 30 vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Toda essa programação está em diálogo com a exposição temporária do Museu, a Línguas africanas que fazem o Brasil. A mostra apresenta as diversas línguas africanas presentes no português falado no território brasileiro, por meio de experiências imersivas, interativas e audiovisuais. Em uma das salas, o visitante tem acesso a vídeos que exibem, por exemplo, performances do bloco Ilú Obá De Min e da Orkestra Rumpilezz, cujos trabalhos mesclam tradições brasileiras e africanas.

A exposição conta com patrocínio máster da Petrobras, patrocínio da CCR, do Instituto Cultural Vale, e da John Deere Brasil; e apoio do Itaú Unibanco, do Grupo Ultra e da CAIXA.

SERVIÇO

4º Sarau Africanizar no Museu

Dia 15 de junho (sábado), das 12h às 14h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

3º Papo Literário – livro Minha pátria é a língua pretuguesa, de Kalaf Epalanga. Mediação do historiador Allan da Rosa

Dia 15 de junho (sábado), das 14h30 às 16h30

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis (todos os encontros contam com intérprete de Libras)

Oficina Brincadeiras musicais e cantos de Moçambique e Malawi

Dia 16 de junho (domingo), das 11h às 12h

No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa

Grátis (sem necessidade de inscrição prévia; 30 vagas)

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Grátis aos domingos (até 31/8)

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet: https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Língua, s/nº – Luz – São Paulo