Destaques da abertura da temporada de F1: novatos e desafios no circuito Albert Park

Neste fim de semana, o Circuito Albert Park foi palco da abertura da temporada de Fórmula 1, destacando-se a performance dos pilotos novatos, entre eles o italiano Kimi Antonelli, de apenas 18 anos. Antonelli foi o único estreante a pontuar na corrida, cruzando a linha de chegada em quinto lugar após uma penalidade de cinco segundos.

Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto enfrentou um dia difícil, não conseguindo completar a prova. Ele se envolveu em um acidente na 47ª volta, quando a chuva retornou à pista e estava na 13ª posição no momento da colisão. Outros novatos, como Jack Doohan e Isack Hadjar, também não conseguiram finalizar a corrida; Hadjar sofreu um incidente ainda durante a volta de apresentação e teve que abandonar sua estreia.

A corrida teve um início tumultuado, com uma bandeira amarela sendo acionada devido ao acidente de Hadjar. Anthony Hamilton, pai do novo piloto da Ferrari, prestou apoio ao jovem francês que demonstrava estar abalado com a situação. Em meio a esse cenário caótico, Carlos Sainz, piloto da Williams e também estreante, rodou com o carro sob o safety car e acabou fora da competição.

Kimi Antonelli chamou atenção desde os primeiros momentos da corrida. Na 15ª volta, ele ultrapassou Nico Hülkenberg da Sauber e chegou à 12ª colocação. No entanto, uma derrapagem o fez perder posições rapidamente, voltando para a 13ª posição. A chuva voltou a cair na volta 19, permitindo que Antonelli recuperasse sua vantagem ao ultrapassar novamente Hülkenberg.

O jovem piloto continuou avançando, alcançando a 11ª posição ao ultrapassar Lance Stroll na volta 23. A sorte parecia estar ao seu lado quando Fernando Alonso se acidentou na volta 34, levando Antonelli para o décimo lugar. Contudo, as dificuldades persistiram até o final da prova.

Na 44ª volta, as condições climáticas complicaram ainda mais a corrida; os pilotos da McLaren, que lideravam até então, sofreram um acidente que resultou em Piastri ficando preso na grama. Max Verstappen aproveitou essa oportunidade para assumir a liderança.

Na volta seguinte, Liam Lawson e Bortoleto colidiram, eliminando ambos da corrida; no caso do brasileiro, sua roda quebrou antes do impacto. Antonelli conseguiu melhorar seu desempenho e alcançou a quinta posição antes do término da corrida. No entanto, devido à penalidade recebida, ele foi classificado em sexto lugar atrás de Alexander Albon.

A corrida terminou com Lando Norris celebrando sua quinta vitória na Fórmula 1 e destacando-se em um início promissor para Antonelli nesta nova temporada. A próxima etapa será realizada no GP da China em Xangai no próximo fim de semana. O treino classificatório e a corrida estão agendados para ocorrer às 4h (horário de Brasília).