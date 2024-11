Destaque nacional, SP gera mais de 47 mil empregos com carteira assinada em outubro

Como de costume, o estado de São Paulo foi o destaque nacional na geração de empregos com carteira assinada em outubro, tendo registrado a abertura de 47.255 postos. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta quarta-feira, 27 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado de janeiro a outubro de 2024, são 609.153 empregos formais gerados em São Paulo, resultado de 6,94 milhões de admissões e 6,33 milhões de desligamentos.

Três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no estado paulista em outubro. O destaque ficou por conta do setor de Serviços, que registrou a abertura de 37.345 vagas. Na sequência aparecem o Comércio (9.576) e a Indústria (8.285). Os setores da Construção (-627) e da Agropecuária (-7.324) apresentaram desempenho negativos.

A capital São Paulo foi o município com melhor saldo no estado em outubro, tendo gerado 25.876 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 4,97 milhões de empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no estado aparecem Guarulhos (2.409), Osasco (2.313), Barueri (1.927) e São Bernardo do Campo (1.620).

NACIONAL — Em âmbito nacional, o Brasil teve saldo positivo de 132.714 empregos com carteira assinada em outubro. Com isso, o país acumula, nos dez primeiros meses de 2024, um saldo de 2,11 milhões de postos formais. Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, até outubro de 2024, o saldo é de quase 3,57 milhões de novos empregos com carteira assinada. Com isso, o Brasil chegou ao maior estoque de empregos formais da história. São 47,63 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada.

