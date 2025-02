’Despachante’ de armas de facção criminosa é alvo de operação da PM com o Gaeco

Um homem de 39 anos suspeito de atuar como despachante de armas de uma facção criminosa foi preso nesta terça-feira (25) na região do Jardim Egídio Labronci, em Boituva, no interior de São Paulo. A prisão aconteceu durante uma operação conjunta entre a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Com o investigado, 12 armas foram apreendidas, entre elas um fuzil 556.

Cerca de 24 policiais do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) se juntaram aos agentes do Gaeco para cumprir três mandados de busca em apreensão expedidos pela Justiça nas cidades de Sorocaba, Boituva e Porto Feliz.

Conforme as investigações, o alvo da operação preso hoje é um “despachante” de armas que atua com atividades lícitas e ilícitas. Ele fornecia a documentação necessária para obtenção e regularização de armas de fogo. No entanto, conforme as investigações, o homem passou a atuar para integrantes do crime organizado na legalização de armas. Além disso, ele é suspeito de atuar no fornecimento desse armamento.

As equipes também apreenderam celulares, computadores, R$ 4 mil em espécie e cadernos com anotações sobre o tráfico na casa de um segundo suspeito envolvido com o esquema criminoso, na região do Jardim Nova Esperança, em Sorocaba.

O homem preso em flagrante com as armas irregulares foi encaminhado à Delegacia de Boituva. Os demais itens apreendidos serão levados ao Gaeco de Sorocaba. A operação segue em andamento.