Operação conjunta resulta na prisão de três suspeitos em Paraisópolis, em São Paulo

Na última segunda-feira (24), uma operação coordenada entre a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Federal culminou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa. A ação teve como foco um imóvel localizado na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, onde foram apreendidos diversos materiais ilícitos.

As autoridades, conforme informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), realizaram a operação após receberem denúncias relacionadas a um veículo considerado suspeito que operava na região. A inteligência policial indicou que o carro estaria sendo utilizado para o transporte de drogas destinadas à Baixada Santista. O veículo possuía um fundo falso e compartimentos secretos, permitindo a ocultação dos entorpecentes.

Durante a abordagem, dois dos suspeitos que estavam no automóvel levaram os policiais até o imóvel na comunidade. No interior da residência, foram encontrados mais de 50 quilos de substâncias entorpecentes, incluindo cocaína e maconha. Além das drogas, as forças de segurança apreenderam um fuzil, dois coletes balísticos, oito granadas militares, vestimentas táticas e outros equipamentos utilizados pelo crime organizado.

Adicionalmente, os agentes descobriram uma camisa da Polícia Civil de São Paulo no local, o que levanta questões sobre a possível infiltração ou tentativa de desvio de autoridade por parte dos envolvidos. As investigações prosseguem para esclarecer a extensão das atividades criminosas do grupo.