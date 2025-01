Deslizamento de terra na Rodovia Régis Bittencourt atinge dois veículos

Um deslizamento de terra ocorrido na Rodovia Régis Bittencourt, nas proximidades da cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo, por volta das 23h50 da última quinta-feira (16), resultou na interdição de uma pista e afetou dois veículos. Felizmente, não foram registradas vítimas no incidente.

Até o momento, não há informações que esclareçam a causa do deslizamento. Em decorrência do ocorrido, o tráfego foi redirecionado no quilômetro 282 da rodovia. Relatos indicam que, às 6h da manhã desta sexta-feira (17), o congestionamento na região atingia cerca de 22 quilômetros.

Equipes da concessionária Arteris estão presentes no local para gerenciar a situação e realizar os reparos necessários.