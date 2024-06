Design japonês é tema da quarta temporada do podcast da Japan House São Paulo

Em 18 junho, a Japan House São Paulo lança a 4ª temporada de seu podcast que terá como temática o design japonês. Com produção da Rádio Novelo, o programa apresentado pela diretora cultural da instituição nipônica, Natasha Barzaghi Geenen, e pela historiadora, jornalista, curadora e crítica de design, Adélia Borges, abordará o design japonês dentro da moda, artes gráficas, embalagens, tecnologia, espaços públicos, entre outras áreas.

Ao longo dos oito episódios inéditos, disponibilizados semanalmente às terças-feiras, as apresentadoras dialogam com especialistas de diferentes áreas para explorar aspectos do design japonês, como eles refletem a cultura e a sociedade japonesa, além de trazerem soluções e inovação. A ideia é trazer riqueza à conversa, partindo de pontos de vista diferentes sobre a temática central, passando por mobiliário e marcenaria, artesanato, moda, design gráfico, embalagens e tecnologia.

Nesta temporada, participam os estilistas Fernanda Yamamoto e Jum Nakao; o designer da “,Ovo”, Gerson de Oliveira; o designer e presidente do Instituto Tomie Ohtake, Ricardo Ohtake; o designer-chefe do Nissan Design América Latina, John Sahs; o designer e ilustrador brasileiro Kiko Farkas; o pesquisador e especialista em tecnologia Ronaldo Lemos, além de outros convidados.

“Quisemos ampliar a percepção de design, com uma abordagem que reforça a ideia de que podemos considerar “design” como uma categoria ampla, que abrange não só objetos, mas também soluções das mais distintas. Quando se trata do design do Japão, o cenário é riquíssimo. Nessa nova temporada, buscamos conversar com especialistas das principais áreas criativas para demonstrar essa amplitude e variedade, além de algumas de suas motivações e inspirações”, comenta Natasha, que também apresentou as três primeiras temporadas do podcast da instituição sobre o Japão na literatura, na gastronomia e no cinema, que alcançaram mais de 55 mil downloads e hoje estão disponíveis gratuitamente no site da JHSP e nos principais tocadores do mercado.