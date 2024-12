Desenvolve SP registra alta nos desembolsos em novembro e reforça democratização do crédito sustentável

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, encerrou novembro com um crescimento significativo de crédito liberado. O total desembolsado no mês foi de R$ 117,5 milhões, um aumento de 22,5% em relação a outubro. Esse desempenho reflete o compromisso da instituição em democratizar o crédito sustentável e fomentar o desenvolvimento regional.

Os desembolsos somente para o setor público somaram R$ 75 milhões, um crescimento de 21% em comparação ao mês anterior, enquanto micro, pequenas e médias empresas captaram R$ 42,5 milhões, um salto de 24% em comparação ao mesmo período.

“Esses números demonstram nossa missão de gerar valor econômico e social para os municípios paulistas”, afirmou Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Impactos regionais e histórias de transformação

Com atuação em todas as 16 Regiões Administrativas do estado, a Desenvolve SP financiou projetos de infraestrutura urbana, inovação tecnológica e sustentabilidade.

Empresários como Mey Ling Wai, que ampliou seu restaurante em São José do Rio Preto, e Marcela Pucci, empresária de Franca, que investiu em equipamentos para reflorestamento, são exemplos do impacto positivo do crédito.

O sucesso veio e o faturamento aumentou. “As nossas vendas cresceram pelo menos 50%”, afirmou a empresária Mey Ling Wai, que procurou a agência de fomento para se adequar às novas tendências e à nova demanda.

Perspectivas para 2025

A Desenvolve SP planeja expandir suas atividades no próximo ano com a Jornada de Crédito, uma iniciativa que percorre diferentes municípios do estado, levando informações e soluções financeiras diretamente aos empreendedores. A expectativa é ampliar significativamente a presença da agência em mais cidades, identificando novas oportunidades e fortalecendo a conexão com pequenos e médios negócios em todo o território paulista.

“Democratizar o crédito sustentável e estimular o desenvolvimento são nossas prioridades. Vamos continuar construindo um ambiente propício para o crescimento econômico e a geração de empregos”, concluiu Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Sobre a Desenvolve SP

A Desenvolve SP é a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).