Desenvolve SP lidera participação no total de crédito para prefeituras em 2023

A Desenvolve SP é a instituição que, em 2023, teve a maior participação porcentual no total de crédito liberado para as prefeituras entre as agências de fomento e bancos públicos estaduais de todo o país. Os dados são da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) e foram divulgados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Segundo a ABDE, de 2022 para 2023, cresceu mais de 42% o total de auxílio financeiro dos bancos públicos e das agências de fomento para as gestões municipais. A fatia de participação da agência paulista vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi de 4,3% nesse total registrado no ano passado, ficando atrás apenas dos bancos públicos federais – a Caixa e o Banco do Brasil – que, juntos, somam 80%.

Seguindo o que ocorreu em nível nacional, a liberação de crédito da Desenvolve SP para as prefeituras paulistas também registrou crescimento (de 286%), saindo de R$ 140,3 milhões em 2022 para R$ 542,24 milhões em 2023. O total de municípios que tiveram projetos contemplados também aumentou: pulou de 38 para 85, abrangendo cidades de 14 das 16 Regiões Administrativas do Estado.

E neste ano, o ritmo está mais forte. Nos cinco primeiros meses de 2024, a Desenvolve liberou quase R$ 227 milhões para o setor público, um crescimento de 110% em relação ao mesmo período de 2023.