Desenvolve SP: crédito para a Região da Grande SP sobe 20,6% nos últimos 7 meses

O total em crédito da Desenvolve SP para prefeituras e empresas da Região Administrativa (RA) que engloba a Capital e as demais cidades da Grande São Paulo cresceu 20,6% nos últimos sete meses na comparação com o mesmo período do ano passado.

O valor em financiamentos liberados para os setores público e privado chegou a quase R$ 200 milhões em 2024, contra R$ 165 milhões em 2023. Já o índice de crescimento do crédito somente para os municípios ficou em 197,5%.

O auxílio financeiro da agência paulista de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico permitiu que gestores públicos e empreendedores(as) de 23 das 39 cidades da RA investissem em projetos e planos de negócios para levar benefícios à população e expandir, modernizar e dar fôlego aos negócios.

Entre as benfeitorias realizadas pelas prefeituras estão: implantação e reforma de prédios públicos, ampliação e modernização da iluminação de ruas e avenidas, construção de ginásios poliesportivos e obras de pavimentação e recapeamento. Já os empresários(as) atendidos(as) pela Desenvolve atuam nos quatro setores: comércio, indústria, construção e serviços.