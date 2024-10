Desempenho fraco do São Paulo ainda é 2º melhor dos últimos quatro anos

O São Paulo voltou a ter problemas fora de casa e perdeu para o Cuiabá na Arena Pantanal, mas se engana quem acredita que o Tricolor já viveu tempos muito melhores longe do Morumbis no passado recente: o desempenho atual é o segundo melhor dos últimos quatro anos no Brasileirão.

Neste ano, o Tricolor possui 35,7% de aproveitamento fora de casa no Brasileirão até aqui. Foram quatro vitórias, três empates e sete derrotas; restam cinco jogos longe do seu torcedor.

O aproveitamento é maior do que nos anos de 2023 e 2021, perdendo apenas para 2022 nas últimas quatro temporadas. E o São Paulo ainda pode alcançar os números de 2022 caso melhore seu desempenho nos jogos finais.

Em 2023, o time venceu somente um jogo longe do seu torcedor no Brasileirão. Foram dez derrotas e oito empates: um aproveitamento de apenas 19,2%.

Em 2022, a equipe conseguiu uma vitória a mais longe de casa do que tem nesta temporada do Brasileirão. Foram cinco triunfos, nove empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 42,1%.

Em 2021, o São Paulo venceu quatro jogos fora no Brasileirão, empatou seis e perdeu nove vezes. O aproveitamento foi pior do que o atual, com 31,5%.

Nesta temporada, o Tricolor ainda tem pela frente Criciúma, Bahia, Red Bull Bragantino, Grêmio e Botafogo longe da seu torcida. Se conquistar nove dos 15 pontos em jogo, iguala o desempenho de 2022.