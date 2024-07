Desejo Maior recebe neste domingo (21) Cleverson Luiz e Rara Magia no Pagode do Desejo

No dia 21 de julho (domingo), acontece a nova temporada do “Pagode do Desejo” no Rocinha Bar, localizado na Zona Sul de São Paulo. A tradicional roda de pagode do grupo Desejo Maior contará com a participação do cantor e compositor Cleverson Luiz e do grupo Rara Magia.

Para completar a maratona semanal, a cada domingo o grupo paulistano que soma mais de 17 milhões de views no YouTube, apresentará um convidado especial e promete explorar seu repertório com muitas canções que atravessaram gerações, como também enredos modernos e resenhas do cotidiano.

Com a nova formação composta por Bruninho Chamego (voz), Sandrinho É D+ (voz), Luis Pinheiro (violão), Nando Lins (metal e banjo) e Marcelo Negrette (percussão e surdo), o Desejo Maior entra para o casting de agenciados da recém-inaugurada produtora Luck Sound, firmando parceria com propósito de fomentar o cenário musical, enaltecendo as características culturais do popular gênero.

O projeto “Pagode do Desejo” ganha ainda mais força ao fixar a temporada no Rocinha Bar, uma das casas que vem ganhando notoriedade na cidade, por reunir shows de renomados artistas e em seu vasto cardápio, boa gastronomia e diversos drinks.

O espaço abre às 16h ao comando do DJ Guga e nos intervalos dos shows, o Dj Daniel é o responsável por agitar ainda mais a galera na pista com hits da atualidade. O Rocinha Bar está localizado na Avenida Santa Catarina, 382.

Para saber mais, acesse o Instagram: @grupodesejomaior

Serviço:

Local: Rocinha Bar

Endereço: Avenida Santa Catarina, 382 – Vila Alexandria

Abertura da casa: 16h

Entrada: Mulher Vip até às 18h, após R$ 10,00 / Homem: R$ 20,00

Instagram: @rocinhabar

Horário de funcionamento: Quinta das 18h às 2h, sábado das 21h às 05h e domingo das 16h à 1h