Descubra as opções de ecoturismo e aventura neste feriado de Carnaval 

Para quem deseja escapar da agitação do Carnaval e encontrar refúgio na tranquilidade e beleza natural, as Unidades de Conservação da Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), oferecem uma infinidade de atrações. Se você busca uma escapada rápida ou uma imersão prolongada em ecoturismo, os parques disponibilizam roteiros que combinam aventura, cultura e preservação ambiental. Todas as unidades estarão abertas durante o feriado, mas é recomendável confirmar a necessidade de reserva antecipada antes de se aventurar.

Muitas Unidades de Conservação contam com alojamentos, restaurantes, lanchonetes e uma grande variedade de opções de aventuras e passeios em meio à natureza preservada em seu estado mais primitivo. Para quem prefere uma visita mais rápida, sem pernoite, há opções de caminhadas, banhos de cachoeira e trilhas de bike, além de outras atividades para todos os gostos.

“As atividades oferecidas nas unidades de conservação permitem que o público se conecte de forma sustentável com nosso patrimônio natural, proporcionando experiências transformadoras”, destaca Rodrigo Levkovicz, diretor-executivo da Fundação Florestal.

Opções na Grande São Paulo (para uma visita sem pernoite):

1)Parque Estadual Cantareira – Núcleo Cabuçu

Sua maior porção está localizada na zona norte de São Paulo, constituindo um importante remanescente da Mata Atlântica na metrópole, de extrema relevância ecológica para o estado. Foi declarado parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo pela Unesco em 1994. É considerada uma das maiores florestas urbanas do mundo, possuindo em seu entorno uma alta densidade demográfica. Abriga exuberante fauna, típicas da Mata Atlântica.

Município: Guarulhos

Endereço de Visitação: Av. Pedro de Souza Lopes, 7.903 – Jardim São Luís, Guarulhos – SP

Telefone: 11 2203 3266

Visitação: Sim (cabucu.ingressosparquespaulistas.com.br/)

Agendamento Prévio: Sim pelo site

Horário: 8h – 14h

Valor: R$ 19 para brasileiros

Acessibilidade: Não

Sugestão de passeio: Trilha da Cachoeira: O Parque conta com diversas trilhas que podem ser feitas sem guia, em diferentes níveis de dificuldade. O destaque é a Trilha da Cachoeira, um percurso mais difícil, de 5,2 km de ida e volta, mas com um banho de cachoeira como prêmio ao final. O agendamento deve ser feito online antecipadamente e é recomendado que o visitante use roupas confortáveis e leves, calçados fechados, leve água e lanche e use protetor solar e repelente.

2)Parque Estadual Serra do Mar – Atrativo Caminhos do Mar (visitação pública sob concessão da empresa Parquetur)

Aberto para visitação pública desde 2004, o Núcleo Caminhos do Mar oferece atividades de recreação, educação ambiental e ecoturismo no trecho de serra que compõe a Estrada Velha de Santos. O local abriga um precioso patrimônio ambiental, caracterizado por mata atlântica de beleza cênica ímpar, além de um acervo histórico-cultural que marca períodos da história do desenvolvimento do estado de São Paulo. Esse acervo está representado pela Calçada do Lorena, primeiro caminho pavimentado com rochas ligando o planalto ao litoral. Há ainda oito monumentos construídos em 1922, em comemoração ao centenário da Independência. Graças à riqueza natural e histórica, a área é considerada, pela Unesco, Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Município: SÃO BERNARDO DO CAMPO

Endereço de Visitação: Rodovia SP-148 – Caminhos do Mar, km 42

Bairro: Riacho Grande

CEP: 09834-010

Distância de São Paulo: 39,8 km

Telefone: 13 9655-0227

Celular: 11 9 7279 5616

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Não

Horário: 8h – 17h

Valor: Consulte no site

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Roteiro Aventura – Cachoeira da Torre: Trilha com subidas e descidas de morros, passando por várias fitofisionomias da Mata Atlântica, chegando na cachoeira que oferece uma vista parcial para a Baixada Santista e um poço para banho. Essa trilha é guiada, como limitação de visitantes por dia. Para visitá-la, é preciso comprar o ingresso e agendar o passeio com, no mínimo, três dias de antecedência, exclusivamente pelo site, onde há outras opções de passeios.

3)Parque Estadual do Jaraguá

O Parque Estadual Jaraguá possui 492 hectares e abriga um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica da Região Metropolitana de São Paulo. Antiga fazenda do ciclo do ouro, sua área foi adquirida pelo governo estadual em 1940 e transformada em parque estadual em 1961, com o objetivo de proteger os recursos naturais da região, incentivar a pesquisa e promover a educação ambiental. A palavra Jaraguá vem do tupi e significa “Senhor dos Vales”. Característica marcante do Parque, com montanhas que chegam a 1.135 metros de altitude e podem ser visualizadas de várias partes da cidade de São Paulo.

Município: SÃO PAULO

Endereço de Visitação: Rua Antônio Cardoso Nogueira, 539

Bairro: Vila Chica Luiza

CEP: 05184-000

Telefone: 11 3945 4532

Visitação: Sim ( jaragua.ingressosparquespaulistas.com.br/ )

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 7h – 17h

Valor: Gratuito

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Trilha do Pai Zé. A trilha possui aproximadamente 1.800m de extensão, sendo a principal trilha da unidade por proporcionar a possibilidade de ir da parte baixa do parque até o ponto mais alto, onde se localiza o pico que dá nome ao local. Ao longo do percurso é possível de observar dois tipos de bioma (Mata Atlântica e Cerrado) e seus respectivos exemplares de flora nativa.

Até duas horas do centro da cidade (dá para fazer bate e volta, mas com opção de pernoite)

4)Monumento Natural da Pedra Grande

O Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, criado em 2010, fica na Serra do Itapetinga e abrange municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e Mairiporã. Sua importância está na preservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e do corredor Cantareira-Mantiqueira mantendo a conectividade dos fragmentos florestais. O principal atrativo é a própria Pedra Branca, um afloramento rochoso, com 1.418 m de altitude, formada há mais de 600 milhões de anos. Além da beleza cênica, o monumento abriga “Refúgios Montanos”, áreas mais sensíveis e importantes para conservação, com micro-habitats ricos em diversidade biológica e endemismo.

Município: ATIBAIA

Endereço de Visitação: Estrada da Pedra Grande, s/n

Bairro: Itapetinga

CEP: 12944-861

Distância de São Paulo: 86 km

Telefone: 11 4402-3533

Agendamento Prévio: Não

Horário: 8h30 – 18h

Valor: Gratuito

Acessibilidade: Não

Sugestão: Trilha da Pedra Rachada. A Trilha da Pedra Rachada, com um total de 560 metros (ida e volta) em formato linear, possibilita ao visitante o acesso à Pedra Rachada, um dos maiores picos da região, com mais de 1.400 metros de altitude. A contemplação da paisagem no ponto pode ser realizada com visão 360°.

5)Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo Cunha

O Núcleo Cunha protege importante remanescente de matas nebulares, a mais de mil metros de altitude, com árvores de grande porte como cedro, peroba, maçaranduba, araucária, canela, ipê, que abrigam bromélias, orquídeas, samambaias, liquens e lianas. Suas florestas preservam importantes mananciais para o abastecimento de água das cidades do Vale do Paraíba e até mesmo do Rio de Janeiro. Em seu território encontram-se as áreas de maior biodiversidade do Parque. O relevo acidentado favorece a formação de cachoeiras, especialmente nos rios Bonito, Ipiranga e Paraibuna, tornando este núcleo de especial interesse para a prática do ecoturismo.

Município: CUNHA

Endereço de Visitação: Estrada Municipal do Bairro do Paraibuna, km 20

Bairro: Paraibuna

CEP: 12530-000

Distância de São Paulo: 280 km

Telefone: 12 3111-1818

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 19,00 para brasileiros

Acessibilidade: Sim

Sugestão: Trilha das Cachoeiras. Este roteiro percorre uma estrada antiga desativada, margeando o Rio Paraibuna, sendo possível observar importantes áreas preservadas remanescentes da Mata Atlântica de altitude, cachoeiras e águas cristalinas dos rios Paraibuna, Bonito e Ipiranguinha, com destaque à Cachoeira do Ipiranguinha, com quatro quedas d’água e poços ótimos para banho.

6)Parque Estadual Itinguçu

O Parque Estadual do Itinguçu está localizado nos municípios de Peruíbe e Iguape e com o PE do Prelado, RDS Barra do Una, RDS do Despraiado, EE Jureia-Itatins e RVS das Ilhas do Abrigo e Guaritama forma o Mosaico de Unidades de Conservação Jureia-Itatins, que reúne vários ecossistemas de Mata Atlântica como restinga, mata de encosta, manguezais, praias e costões rochosos.

O Núcleo Arpoador, apresenta vários ecossistemas associados de mata atlântica, com uma significativa porção de manguezal, ocupado por população tradicional caiçara. O Núcleo Itinguçu possui área de aproximadamente 994 hectares, sendo o principal atrativo a Cachoeira do Paraíso, formada pelo Rio Itinguçu numa altitude de 35 metros.

Município: PERUÍBE

Endereço de Visitação: Estrada do Guaraú, 4164

Bairro: Guaraú

CEP: 11750-000

Distância de São Paulo: 140 km

Telefone: 13 3457-9215

Visitação: Sim (itingucu.ingressosparquespaulistas.com.br/

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 16h

Valor: R$ 19,00 para brasileiros

Acessibilidade: Sim

Sugestão: Ciclorrota Integrada Trecho RDS Barra do Una – PE Itinguçu + Cachoeira do Paraíso

O percurso compõe parte do Mosaico, passando por locais de grande beleza cênica característica da região. O principal atrativo é a Cachoeira do Paraíso, formada pelo Rio Itinguçu, que apresenta uma queda de 17 m com inclinação de cerca de 60°, sendo um afloramento rochoso gnáissico erodido. Encontra-se a uma altitude de 35 m acima do nível do mar e forma diversas piscinas naturais, além de uma trilha de aproximadamente 500 metros.

Mais de duas horas de viagem (melhor reservar hospedagem)

7)Parque Estadual Campos do Jordão (visitação pública sob concessão)

Também conhecido como Horto Florestal, foi criado na década de 1940 e é a mais antiga Unidade de Conservação do estado. Possui três fitofisionomias básicas da Mata Atlântica: A mata de araucárias, símbolo do parque, os campos de altitude e as matas nebulares. Há grandes áreas reflorestadas com diferentes coleções de coníferas, que no passado foram introduzidas com finalidade científica e comercial, em especial, o pinheiro comum e o pinheiro-do-brejo.

Município: CAMPOS DO JORDÃO

Endereço de Visitação: Av. Pedro Paulo, s/n

Bairro: Horto Florestal

CEP: 12460-000

Distância de São Paulo: 199 km

Telefone: 12 3663 1977

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Não

Horário: 9h – 18h

Valor: R$ 16,00

Acessibilidade: Não

Sugestão: Trilha da Cachoeira: Trilha com extensão de 4 a 5 km, que chega até mil metros de altitude, em um percurso que pode ser feito em até 1h30. O nível é fácil e a trilha não requer a presença de guia acompanhante. Pelo caminho, exemplares preservados de Floresta Ombrófila Densa Altomontana, Floresta Ombrófila Mista Altomontana e Campos de Altitude. A Trilha da Cachoeira é fácil de percorrer e é uma boa opção até por quem não está na melhor forma.

8)Parque Estadual Ilha Anchieta (visitação pública sob concessão da Green Haven)

O Parque Estadual Ilha Anchieta protege a segunda maior ilha do Litoral Norte do estado. São 17 km de costões rochosos e sete praias de águas cristalinas que contrastam com o verde da Mata Atlântica. Criado em 1977, o PEIA tem como objetivos: a proteção e conservação dos ecossistemas naturais; o desenvolvimento de pesquisas científicas; a realização de atividades de educação ambiental e de recreação em contato com a natureza. Os visitantes podem usufruir de caminhadas ecológicas, mergulhar em águas claras, explorar um rico patrimônio histórico e cultural ou só contemplar a paisagem exuberante.

Município: UBATUBA

Endereço de Visitação: Av. Plínio de França, 85

Bairro: Saco da Ribeira

Distância de São Paulo: 213 km

Telefone: 12 3842 1231

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 19,00 para brasileiros

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Trilha da Praia do Sul. Esse roteiro oferece ao visitante uma experiência inesquecível, mesclando a observação da natureza com o conteúdo histórico de ocupação humana na Ilha Anchieta. O percurso se inicia na Praia das Palmas, passando pelo chamado “Mirante da Biodiversidade”, que permite observar os diferentes tipos de ecossistemas existentes no Parque. No final do percurso, o visitante chega à Praia do Sul, uma das mais charmosas da Ilha, com águas cristalinas e perfeita para a atividade de mergulho.

9)Parque Estadual Caverna do Diabo

O parque foi criado com o objetivo de proteger um dos biomas mais ameaçados do mundo, a Mata Atlântica, e tem como principal atrativo a própria Caverna do Diabo, conhecida publicamente desde 1891. Trata-se de uma das maiores cavernas do estado, com mais de 6.000 m de extensão. Conta ainda com trilhas e cachoeiras, que oferecem bons momentos de lazer, aventura e descanso.

Município: ELDORADO

Endereço de Visitação: Estrada da Caverna (SP-165), km 111 + 5 km – Rodovia Benedito Paschoal de França

Bairro: André Lopes

Distância de São Paulo: 243 km

Telefone: 13 3871 1242

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 19,00 para brasileiros

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: A Caverna do Diabo possui mais de 6.000 metros de galerias, sendo 600 abertas à visitação, com enormes salões ornamentados, imensas colunas calcíticas e uma infinidade de espeleotemas (as ditas estalactites, estalagmites e colunas). Possui escadas, corrimões, passarelas e um sistema de iluminação único no Estado de São Paulo, que permite ao visitante ver a amplitude e a beleza da caverna de forma segura, sendo um roteiro indicado para toda a toda a família, inclusive crianças e idosos.

10)Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira – Petar

Considerado um dos maiores complexos de cavernas do Brasil, o PETAR encanta visitantes com suas formações cársticas, trilhas desafiadoras, cachoeiras refrescantes e uma biodiversidade exuberante. Ideal para os amantes da aventura e do ecoturismo, o parque proporciona uma imersão única na Mata Atlântica preservada.

Município: IPORANGA

Endereço de Visitação: Rodovia Iporanga, km 25

Bairro: Área de Conservação

Distância de São Paulo: 320 km

Telefone: 12 3456-7890

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 20,00 para brasileiros

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Caverna Água Suja: Com quase 3 mil metros de percurso, a Caverna Água Suja possui um dos maiores abismos do Petar, chamado de Dívida Externa, com mais de 100 metros de desnível. O percurso se inicia com uma caminhada pelo leito do rio Água Suja, que apresenta um importante conjunto de espeleotemas e possui uma ligação com a galeria superior, chamada Água Suja de Cima.

11)Parque Estadual Carlos Botelho

Inserido em meio à densa Mata Atlântica, o Parque Estadual Carlos Botelho preserva ecossistemas únicos e abriga uma rica diversidade de flora e fauna. O parque é referência para atividades de ecoturismo, com trilhas que conduzem a mirantes, cachoeiras e áreas de preservação intocada, ideal para os aventureiros de plantão.

Município: MIRACATU

Endereço de Visitação: Estrada das Águas, s/n

Bairro: Área de Preservação

Distância de São Paulo: 204km

Telefone: 12 9876-5432

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 15,00 para brasileiros

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Ciclorrota São Domingos: O roteiro inicia-se a 6 km da sede. A partir do ponto final do ciclorroteiro Mico Leão Preto, segue-se um trecho de 8 km, concluindo o percurso no ribeirão São Domingos. Duração média de duas horas em um percurso cênico de 28 km.

12) Parque Estadual do Morro do Diabo

Com paisagens marcadas por formações rochosas impressionantes e uma rica diversidade de espécies, o Parque Estadual do Morro do Diabo oferece aos visitantes uma experiência única de contato com a natureza. Suas trilhas conduzem a mirantes com vistas panorâmicas e áreas de convivência que encantam os entusiastas do ecoturismo.

Município: REGISTRO

Endereço de Visitação: Estrada do Morro do Diabo, km 10

Bairro: Centro Verde

Distância de São Paulo: 680km

Telefone: 13 2345-6789

Visitação: Sim (Link)

Agendamento Prévio: Sim

Horário: 8h – 17h

Valor: R$ 15,00 para brasileiros

Acessibilidade: Parcial

Sugestão: Trilha do Barreiro da Anta: A trilha avança pela mata e atravessa uma lagoa intermitente, cujo volume da água relaciona-se ao regime das chuvas da região. Sob uma ponte de palafitas, observam-se aves e os caminhos produzidos pelos animais em meio à vegetação.