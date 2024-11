Descubra as diferenças nas vagas oferecidas pelo Vestibulinho das Etecs e garanta sua vaga

O Centro Paula Souza (CPS) abriu o período de inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que ficará disponível até as 15h do dia 26 de novembro no site oficial vestibulinhoetec.com.br. Este processo seletivo é a porta de entrada para mais de 92 mil vagas distribuídas entre Ensino Médio, Médio Integrado ao Técnico, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), além de cursos técnicos e especializações técnicas em várias regiões do estado de São Paulo.

As Etecs, reconhecidas por sua educação gratuita e de qualidade, oferecem esses cursos através de 228 unidades e classes descentralizadas. Estas últimas funcionam sob a administração de uma Etec principal, em parceria com prefeituras ou com a Secretaria Estadual da Educação.

O desempenho notável das Etecs é evidenciado em avaliações educacionais tanto nacionais quanto internacionais. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, por exemplo, as Etecs alcançaram uma média de 5,6 pontos, superior à média nacional e estadual do Ensino Médio, que foram de 4,3 e 4,2 respectivamente. Além disso, na avaliação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) em 2022, as Etecs também se destacaram com uma média em Leitura acima da média dos países da OCDE.

A formação técnica nas Etecs também se reflete em altas taxas de empregabilidade: pesquisas indicam que três em cada quatro jovens formados conseguem emprego após a conclusão dos cursos. As ofertas incluem um total de 256 cursos divididos em 117 cursos técnicos, 94 cursos de Ensino Médio integrado ao Técnico, 10 cursos AMS e 35 especializações técnicas.

Os interessados podem escolher entre diversas modalidades no Vestibulinho das Etecs para o próximo semestre:

Cursos Técnicos

Destinados a estudantes que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio a partir da segunda série, os cursos técnicos têm duração variada entre dois e quatro semestres. Oferecidos nos formatos presencial e semipresencial — este último com até 20% das aulas online — proporcionam uma formação prática e teórica adequada às necessidades do mercado. O formato semipresencial e online conta com suporte virtual e requer exames presenciais para certificação.

Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS)

O AMS é voltado para quem concluiu o Ensino Fundamental e busca uma rápida inserção no mercado. Em cinco anos, o estudante completa os Ensinos Médio, Técnico e Superior. Esta modalidade garante vaga em uma Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec), com aulas práticas adicionais ministradas por empresas parceiras.

Ensino Médio Integrado ao Técnico

Em três anos, esta modalidade combina disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com formação profissional técnica. Oferecido em diferentes formatos — parcial, integral ou noturno — permite ao estudante concluir o ensino médio já qualificado para o mercado ou seguir estudos superiores.

Ensino Médio com Ênfase

Alinhado ao Novo Ensino Médio, oferece quatro itinerários formativos: Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Linguagens; e Matemática. Esta estrutura permite intensificação dos estudos conforme os interesses dos alunos.

Especialização Técnica

Exclusiva para quem já possui formação técnica prévia, a especialização técnica tem duração de um semestre e aprofunda conhecimentos na área escolhida. Ao final, os alunos recebem um certificado de especialista técnico.

Para mais informações sobre inscrições, cursos disponíveis e detalhes sobre unidades participantes, acesse o site vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos ou entre em contato pelos telefones (11) 3471-4071 para a capital e Grande São Paulo ou 0800-772 2829 para outras localidades.