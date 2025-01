Desabamento da Ponte JK: 12 mortos e 5 desaparecidos

O desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados do Maranhão e Tocantins, resultou em um trágico saldo de 12 mortes confirmadas, segundo relatório da Marinha divulgado na noite de terça-feira (31). Oito veículos caíram nas águas do rio Tocantins durante o incidente, que ocorreu na tarde do último domingo (22). Entre as vítimas, apenas 11 corpos foram recuperados até agora, enquanto cinco pessoas permanecem desaparecidas.

A estrutura, localizada na BR-226 e que interliga as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), colapsou devido à falha no vão central da ponte, conforme análise preliminar do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). As causas exatas do desabamento ainda estão sob investigação.

Entre as vítimas identificadas, dois corpos foram encontrados dentro de um automóvel Voyage, sendo eles de Cássia de Sousa Tavares, de 34 anos, e sua filha, Cecília Tavares Rodrigues, de apenas 3 anos. O único sobrevivente desse veículo foi Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, que foi resgatado e levado a um hospital em Imperatriz após o acidente.

As operações de busca e resgate estão em andamento e chegaram ao 11º dia nesta quarta-feira (1º). A Marinha informou que um corpo localizado permanece preso a um caminhão submerso, com equipes dedicadas a sua retirada.

Em decorrência da abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Estreito entre terça-feira (31) e sexta-feira (3), as operações de mergulho e o uso de drones aquáticos no rio estarão restritos das 9h às 15h.

A população local é encorajada a colaborar com informações sobre qualquer aspecto que possa impactar a segurança pública ou auxiliar na localização das vítimas. As denúncias podem ser feitas através dos canais:

Disque Emergências Marítimas e Fluviais – 185

Capitania dos Portos do Maranhão – 0800-098-8432 e (98) 2107-0121

Até a última atualização, as identidades das vítimas resgatadas incluem: Lorena Ribeiro Rodrigues (25 anos), Lorranny Sidrone de Jesus (11 anos), Kécio Francisco Santos Lopes (42 anos), Andreia Maria de Souza (45 anos), Anisio Padilha Soares (43 anos), Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos), Elisangela Santos das Chagas (50 anos), Rosimarina da Silva Carvalho (48 anos), Alison Gomes Carneiro (57 anos), Cássia de Sousa Tavares e sua filha Cecília Tavares Rodrigues.

Os tanques de três caminhões envolvidos no acidente transportavam substâncias perigosas, incluindo ácido sulfúrico e defensivos agrícolas. No entanto, as autoridades garantiram que os tanques permaneceram intactos, minimizando os riscos de contaminação ambiental.

O supervisor de Emergência Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente afirmou que qualquer vazamento durante a retirada do material será monitorado cuidadosamente para evitar impactos sérios ao meio ambiente.

A Prefeitura de Estreito declarou estado de emergência devido à situação crítica gerada pela queda da ponte. O prefeito Léo Cunha solicitou apoio técnico e financeiro aos governos federal e estadual para atender às diversas demandas emergenciais enfrentadas pelo município.

O acidente expôs as condições estruturais precárias da ponte, construída na década de 1960 e com extensão total de 533 metros. Para evitar novos incidentes, motoristas devem utilizar rotas alternativas conforme orientações do DNIT.