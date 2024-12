Desabamento da Ponte JK: Tanques de ácido sulfúrico permanecem intactos

Os tanques de três caminhões que transportavam 76 toneladas de ácido sulfúrico e 22 mil litros de defensivos agrícolas, envolvidos em um acidente no Rio Tocantins após o colapso da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, estão intactos. Esta informação foi confirmada na última quinta-feira (26) pelo supervisor de Emergência Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Caco Graça, que assegurou que o risco de vazamento ou contaminação ambiental é considerado mínimo.

De acordo com Graça, o cenário mais alarmante teria sido a liberação da carga durante a queda, mas isso não ocorreu. Ele destacou que tanto as equipes técnicas da Sema quanto o sonar da Marinha atestaram a integridade dos tanques. “A situação é tranquila. Durante a remoção dos produtos químicos, é possível que uma quantidade insignificante possa entrar em contato com a água, porém isso não representa um risco significativo para o meio ambiente ou à saúde pública”, acrescentou.

A ponte, que faz a conexão entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), desabou no domingo (22), com a estrutura, datada da década de 1960, apresentando comprometimento no vão central, levando ao colapso. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) está investigando as causas do acidente.

Em entrevista à TV Mirante, Caco Graça também mencionou que a Agência Nacional de Águas confirmou que mesmo em um cenário extremo de vazamento total, a diluição dos produtos químicos no rio não causaria prejuízos à vida humana. No entanto, ele alertou para a possibilidade de contaminação localizada que poderia afetar a biota local e aconselhou a população a evitar se aproximar do local do acidente.

A Sema está realizando monitoramentos contínuos do pH da água para identificar qualquer sinal de vazamento. A ANA emitiu um parecer técnico na terça-feira (24) confirmando a ausência de contaminação significativa nas águas do Rio Tocantins, permitindo assim ao governador do Maranhão, Carlos Brandão, autorizar a retomada da captação de água para abastecimento da cidade de Imperatriz.

Até o momento, as operações de busca realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Maranhão, Tocantins e Pará, juntamente com a Marinha, resultaram na recuperação de seis corpos, enquanto 11 pessoas permanecem desaparecidas. Os mergulhadores enfrentam dificuldades devido à baixa visibilidade e à correnteza forte na profundidade do local do acidente.

Entre os corpos recuperados estão os de Anisio Padilha Soares (43 anos) e Silvana dos Santos Rocha Soares (53 anos), encontrados na quarta-feira (25). Também foram localizados os corpos de Lorranny Sidrone de Jesus (11 anos) e Andreia Maria de Souza (45 anos), além do motorista Kecio Francisco Santos Lopes (42 anos), que dirigia um dos caminhões.

Após o término das buscas, será implementado um plano para remoção dos materiais contaminantes presentes na região. Graça destacou que será feito primeiro o recolhimento dos produtos antes da retirada dos veículos envolvidos no acidente. Ele ainda alertou sobre os riscos associados ao manuseio de materiais encontrados nas margens do rio e solicitou que qualquer situação suspeita seja comunicada às autoridades competentes.

A ponte Juscelino Kubitschek é uma importante via rodoviária no corredor Belém-Brasília e sua precariedade já havia sido denunciada por motoristas antes do desabamento. Um vídeo postado por um morador no sábado (21) evidenciava as condições estruturais problemáticas da ponte.

O DNIT informou que está em andamento uma investigação sobre as causas do desabamento e sugeriu rotas alternativas aos motoristas até que as obras necessárias sejam concluídas.