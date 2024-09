DeRose ArtCompany leva espetáculo gratuito inovador à Piracicaba

De julho a dezembro de 2024, os palcos do Interior Paulista serão tomados pela inovação e beleza da DeRose ArtCompany. Criada em Buenos Aires em 2007 e com núcleo vigente em São Paulo desde 2015, a companhia é reconhecida por desenvolver uma nova linguagem oreográfica que combina destreza física e exposição técnica, desafiando os limites da dança contemporânea. A turnê chega em Piracicaba para uma única apresentação, no dia 7 de setembro, às 19h, no Sesi. O público terá a oportunidade de assistir às obras Shakti e Déjà Vu, que fazem parte do repertório da companhia e oferecem ao público uma experiência única por meio de esculturas vivas em movimento, utilizando música, poesia corporal, luzes e projeções. Em seguida, o grupo segue para Mongaguá, Assis e Ribeirão Preto. A circulação da DeRose ArtCompany é uma realização viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativas.

Shakti: Uma Celebração da Energia e Cultura Hindu

Duração: 23 minutos | Elenco: 8 bailarinos

Esta peça é uma expressão da energia vital, representada pela palavra sânscrita Shakti, que simboliza a força e o poder feminino, inspirando-se nos templos hindus antigos e suas belas esculturas. Na obra, os artistas se entrelaçam como se fossem um único corpo, formando figuras que emolduram esculturas vivas em movimento. A ausência de uma narrativa linear permite que a obra se desdobre em várias partes, cada uma apresentando uma faceta diferente da inspiração hindu. A representação evoca a essência e a espiritualidade dos templos antigos, transportando o público para um ambiente de contemplação e beleza. A música original, composta especialmente para a peça, incorpora elementos da cultura hindu, incluindo instrumentos tradicionais e tambores, criando uma atmosfera visceral que complementa a coreografia. Os sons ressoam com a profundidade e a intensidade da tradição cultural indiana, intensificando a experiência sensorial do espetáculo. O figurino também se inspira nas esculturas hindus. Com uma paleta de cores que varia entre tons de marrom e alaranjado, os trajes provocam uma sensação de antiguidade e ancestralidade. O foco é realçar os corpos dos dançarinos, transformando-os em esculturas vivas que se movem com graça e força. Shakti é uma imersão em uma cultura rica e vibrante, onde cada movimento, cada som e cada elemento visual se combinam para criar uma experiência que transcende o tempo e o espaço, celebrando a energia universal e a beleza da tradição hindu.

Déjà Vu: Uma Jornada de Autoconhecimento

Duração: 45 minutos | Elenco: 9 bailarinos

Déjà Vu é uma obra coreográfica que explora a complexidade das memórias e a jornada de autoconhecimento, refletindo sobre a formação da identidade por meio de momentos significativos na vida do protagonista. A peça investiga de onde vêm as memórias, usando o vazio como pano de fundo para introspecção sobre quem somos, e revela fragmentos do passado do protagonista, ilustrando como eventos vividos moldam a identidade, mesmo que distorcidas pela percepção pessoal. A estrutura da obra assemelha-se a uma narrativa de evolução pessoal, com o protagonista revivendo cenas da infância à adolescência e seus amores, destacando a importância das memórias na expansão da consciência. A música original, composta especificamente para o espetáculo, complementa cada fase da vida do protagonista: sons leves e divertidos para os primeiros anos e elementos eletrônicos mais agitados para os períodos juvenis. Os figurinos também variam conforme essas fases, desde roupas coloridas para a infância até trajes que lembram uniformes escolares para a adolescência, criando um efeito visual que transporta o público através do tempo. Combinando dança, música e figurinos, Déjà Vu convida o espectador a uma profunda reflexão sobre sua própria jornada de autoconhecimento.

Sobre a DeRose ArtCompany

A DeRose ArtCompany surgiu em Buenos Aires, no ano de 2007. Em 2015 foi fundado o grupo em São Paulo, que é o atual núcleo vigente. Desde então, realizou dezenas de espetáculos em diversas cidades: Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto, Lisboa, Roma e New York. E trabalha na concepção artística de uma nova linguagem coreográfica de grande destreza física e exposição técnica.

Desde sua fundação, a companhia trabalha na criação de novas obras e pesquisa de uma nova linguagem coreográfica de grande exibição técnica, destreza física, movimentos que exploram a sensorialidade e desafiam as leis da gravidade, resultando em um estilo único e surpreendente.

Ficha Técnica:

Direção Geral: Livia DeRose. Direção de Ensaio: Rafael Sanchos. Coreografia: Adriana Bruer. Elenco: Ana Fior, Anna Carol Gomes, Cacá Davini, Emi Minami, Pedro Castro, Noele Rossi, Rafael Sanchos, Tati Uehoka, Thiago Arthur e Thiago Teramae. Iluminação: Jeferson Silva. Objeto cênico: João Cristino. Produção: Noele Rossi, Thiago Arthur e Rafael Sanchos. Assistência de produção e logística: Andreia Nogueira. Assessoria de comunicação: ArtePlural. MKT: Fernando Rosa. Apoio para elaboração de projetos: Via Arte. Fotografias: Eduardo Penna e Mario Dominowski. A turnê da DeRose ArtCompany pelo Interior Paulista é uma realização viabilizada pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativas.

Serviço

DeRose ArtCompany. Apresentação dos espetáculos Shakti e Déjà-Vu . Dia 7 de Setembro, às 19h, no SESI Piracicaba – Av. Luiz Ralf Benatti, 600 –

Vila Industrial, Piracicaba – SP, 13412-304. Entrada gratuita. https://www.deroseartcompany.com.br/piracicaba.

Classificação livre