Dermatite Atópica exige cuidados especiais com a pele

Sintomas como a vermelhidão, coceira, descamações e alta sensibilidade chegando a causar feridas na pele são característicos da dermatite atópica. No Brasil, a doença ainda sofre com muitos estigmas. Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), três em cada 10 brasileiros acreditam no mito de que a dermatite atópica pode ser transmitida pelo contato direto.

Para desmistificar e informar melhor a população sobre a doença, foi instituído o dia 23 de setembro como Dia Nacional de Conscientização da Dermatite Atópica. A SBD estima que atualmente cerca de 15% a 25% das crianças e 7% dos adultos no Brasil sofram com o distúrbio dermatológico que não tem cura.

Dra. Paula Colpas, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da TheraSkin®, explica a origem da doença: “a dermatite atópica é uma doença crônica, hereditária, não contagiosa e reincidente, ou seja, tem períodos de crise e de melhora. Qualquer pessoa pode vir desenvolver a dermatite atópica, mas ela é mais comum em pessoas com histórico familiar de asma ou rinite alérgica”.

A médica conta ainda como a dermatite atópica age na pele: “A doença causa uma deficiência na barreira cutânea, prejudicando sua proteção ao não ter todos os lipídeos e componentes necessários para manter a barreira intacta, gerando uma pele seca e sensibilizada, fazendo surgir lesões e feridas”, explica.

Portanto, manter o tratamento diariamente é essencial para o bem-estar de quem é portador da dermatite atópica, sendo assim, a hidratação é fundamental: “Tanto a via oral, bebendo bastante água durante o dia, quanto tópica, através de cremes e loções hidratantes, para repor a barreira cutânea”, conta a dermatologista.

A seguir, a Dra. Paula Colpas lista os principais cuidados para amenizar os sintomas de quem convive com a dermatite atópica.

Hidratação

É sempre importante reforçar o quanto a hidratação é importante para portadores de dermatite atópica. Mantenha um bom consumo de água durante o dia e hidrate bem a pele de preferência com loções ou creme hidratantes com composições naturais e que não agridam a pele, reduzindo o desconforto e irritações.

Pele sempre limpa

É importante manter a pele sempre bem higienizada para evitar possíveis infecções, portanto, prefira sabonetes neutros ou syndet, que são livres de fragrâncias que podem irritar a pele. Ao se secar depois do banho, enxugue a pele de forma mais leve e suave, sem esfregar

Banhos

Evite banhos longos e muito quentes, pois, a água em altas temperaturas é a principal responsável por desidratar a barreira cutânea, deixando a pele ressecada. Opte por banhos mais curtos, com a água morna e sem o uso de esponjas.

Roupas

Roupas muito apertadas, ou então de tecidos sintéticos, podem acumular suor e prejudicar a transpiração, irritando a pele e deixando-a mais propensa à fungos e bactérias. Prefira roupas mais leves e de tecidos respiráveis como o algodão.