DER divulga interdição para obras na Rio-Santos, em São Sebastião

O DER informa que, em função das obras de recuperação e modernização da SP 055 (Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego), a Rio-Santos, será realizada interdição parcial, entre 09 a 13 de dezembro, das 20h às 4h, em trecho localizado no município de São Sebastião.

Semanalmente, o DER tem divulgado as interdições programadas, para minimizar o transtorno aos motoristas que passam pelo trecho. Ressaltamos que, devido ao tempo reduzido previsto de espera por parte dos usuários, não há a necessidade de uso de desvio através de vias municipais.

A fim de minimizar qualquer transtorno, contamos com o apoio da equipe da Unidade Básica de Atendimento – UBA e Operações Especiais do DER.

Interdição programada:

– Do km 115 (B. do Barro) ao km 120 (B. do Barro), no município de São Sebastião, com tráfego em sistema pare e siga, em trechos alternados, conforme andamento da obra