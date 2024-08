DER conclui em julho investimentos de R$ 147 milhões em 155 kms de rodovias

As obras viárias concluídas no mês de julho pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), modernizaram 155,1 quilômetros de rodovias e vicinais em todo o Estado de São Paulo, incrementando a segurança dos usuários, com reflexos sobre a economia e a logística dos polos econômicos regionais.

Foram concluídos 11 contratos de melhorias da infraestrutura e segurança, em trechos viários localizados em 15 municípios, em benefício de mais de 940 mil pessoas. Com a geração de 522 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, esses contratos somaram investimentos de R$ 147,6 milhões desde o início da execução.

“São obras fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado e que beneficiam toda população de São Paulo. As rodovias interligam cidades e também são importantes para escoar produtos agrícolas e diversas mercadorias das indústrias paulistas”, destaca Sergio Codelo, superintendente do DER.

Região de Campinas

Foram concluídas na região de Campinas sete intervenções – no caso da rodovia Guilherme Mamprim (SPA 082/330), no trecho que dá acesso ao município de Valinhos, ao longo de 3,3 quilômetros, e na rodovia Francisco Von Zuben (SP 091), entre os kms 89,4 e 93,9, em extensão de 4,5 quilômetros, entre Campinas e Valinhos, foram investidos R$ 16,7 milhões, desde o início das obras.

Também foram concluídas as obras na rodovia Deputado Nagib Chaib (SP 167), entre Mogi Mirim e Mogi-Guaçu, em trecho de 2 quilômetros, com investimento total de R$ 3,5 milhões.

Ainda na região de Campinas, na SPA 003/010, entre os municípios de Vargem e Joanópolis, foram concluídos em julho investimentos que totalizaram R$ 15,8 milhões, desde o início do contrato, para a revitalização de 17,5 quilômetros.

Já na rodovia José Bueno de Miranda (SPA 109/008), entre Pinhalzinho e Pedra Bela, foi entregue investimento total de mais de R$ 10,4 milhões, em 12,5 quilômetros de melhorias. E, na rodovia Walter Manzato (SPA 127/304), entre Sumaré e Nova Odessa, e na rodovia Prefeito José Lozano Araújo (SPA 110/330), em Sumaré, foram concluídos investimentos de R$ 6,2 milhões.

Região de Marília

Na região de Marilia, por sua vez, foram revitalizados três trechos da rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro (SP 421). O primeiro, entre os municípios de Echaporã e Oscar Bressane, com extensão de 21,3 quilômetros, recebeu investimento que totalizou R$ 16,2 milhões.

Outra melhoria concluída ocorreu entre os municípios de Lutécia e Paraguaçu Paulista, ao longo de trecho de 30,4 quilômetros, investimento total de R$ 22,6 milhões.

O terceiro trecho da região de Marília fica em Paraguaçu Paulista, com extensão total de 32,3 quilômetros, onde foram investidos, desde o início das obras, um total de R$ 27,6 milhões. Já em Palmital, as intervenções ocorreram na rodovia Nelson Leopoldino (SP 375), ao longo de 22,1 quilômetros, com investimento de R$ 16,2 milhões.

Região de S. J. do Rio Preto

Na região de São José do Rio Preto, o DER investiu R$ 7,9 milhões na modernização de um trecho de 5,4 quilômetros da estrada Vicinal RBN-359, em Rubinéia. Além de melhorias no transporte dos moradores, a obra facilitou o escoamento de produtos agrícolas e o desenvolvimento da região.

Litoral

Com investimento de R$ 3,9 milhões, o DER concluiu ainda obra emergencial em Bertioga, no litoral paulista. Foram realizados serviços de limpeza e desobstrução, em trecho localizado na altura do km 83,3 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP 098), a Mogi-Bertioga, na pista sentido norte. A operação incluiu a detonação de rocha, implantação de muro de concreto e o chamado grampeamento do talude, técnica de engenharia usada para conferir maior estabilidade ao solo de determinado trecho de encosta.