Deputado Tenente Coimbra quer trazer para SP empresa de ônibus elétrico de Taiwan

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP) quer trazer para São Paulo uma empresa de ônibus elétrico de Taiwan. A ideia é que as instalações funcionem no litoral paulista. A articulação teve início durante viagem do liberal à nação insular a convite do governo taiwanês à Frente Parlamentar Brasil-Taiwan da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A comitiva passou cinco dias no país localizado a 180 km da China, para conhecer projetos de Tecnologia e estudar parcerias entre a república taiwanesa e o Brasil.

A companhia de ônibus elétrico, a princípio, previa expandir operação no Rio Grande do Sul. Coimbra está lutando, agora, para que a empresa, com forte atuação na Ásia, se instale em São Paulo, especificamente na baixada santista:

“Eu e os demais deputados da Frente-Parlamentar Brasil-Taiwan conhecemos de perto as instalações desta companhia. É possível a construção de um complexo industrial em território paulista, para expandir investimentos e desenvolver nosso estado. Estou, desde já, pleiteando que uma cidade do litoral seja contemplada com o parque fabril. Vamos gerar empregos e trazer para o Brasil mais Tecnologia de ponta quanto à Mobilidade Urbana. Será, também, uma oportunidade para os municípios paulistas darem início à transição de ônibus à combustão por elétricos”, defende Coimbra.

Presidida pelo deputado estadual Gil Diniz (PL) e composta, também, pelos deputados André Bueno (PL) e Vitão do Cachorrão (Republicanos), a Frente Parlamentar Brasil-Taiwan permaneceu por cinco dias na nação insular, conhecida mundialmente pela potência no setor industrial.

Durante a agenda oficial, a comitiva visitou outras empresas com tecnologias inovadoras e disruptivas que podem servir como soluções para o sistema de transporte viário paulista, como as baterias de coletivos a lítio, que proporcionam mais autonomia aos ônibus elétricos.

Coimbra também esteve numa startup especializada em Processos de Inovação para a Mobilidade Urbana via Inteligência Artificial (IA). Neste cenário, foi proposto um intercâmbio de universitários taiwaneses para o aprimoramento de atividades ligadas ao Agronegócio, além do ingresso de jovens brasileiros no desenvolvimento de habilidades em IA, de máquinas 3D e de outras ferramentas ligadas à Indústria.

Ministro de Relações Exteriores

No que tange à integração institucional e política, a delegação de deputados estaduais de São Paulo ainda foi recebida pelo vice-ministro de Relações Exteriores de Taiwan, Remus Li-Kuo Chen.

Ao representante taiwanês, a comitiva propôs cooperação técnica de fomento à Tecnologia e de capacitação de estudantes sobre tendências nos setores produtivos da Economia:

“Este é o início de uma articulação que pode gerar muitos frutos para São Paulo. Nos últimos anos, vimos a chegada ao Brasil de grandes empresas de carros elétricos, que geram riqueza e postos de trabalho em nosso País. Agora, queremos impulsionar este processo, a partir dos ônibus elétricos e de outras tecnologias que conhecemos durante nossa missão em Taiwan”, conclui o parlamentar do PL.