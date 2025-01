Deolane Bezerra Desmente Arquivamento de Processo e Revela Dificuldades Após Prisão

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para esclarecer a situação de seu processo no contexto da Operação Integration, desmentindo informações que sugeriam o arquivamento de sua investigação, ao contrário do que ocorreu com o cantor Gusttavo Lima.

Muito triste. Deolane Bezerra desabafa em live que a mídia e as páginas destruíram ela. pic.twitter.com/sre4pGewgt — Dar (@Darcomentar) January 10, 2025

A Operação Integration investiga uma suposta rede de lavagem de dinheiro relacionada a jogos de apostas esportivas ilegais e ao jogo do bicho. Deolane e sua mãe, Solange Bezerra, foram detidas em setembro do ano passado como parte desta operação.

Durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, a influenciadora refutou as acusações apresentadas contra ela e mostrou documentos que alegadamente comprovam seus pagamentos e a regularidade de sua declaração de impostos. Emocionada, questionou por que ela é a única alvo das investigações.

“Estamos enfrentando uma batalha difícil. Eu confio na Justiça, mas mais ainda em Deus, que sempre esteve ao meu lado. Não é a primeira vez que sou exposta ao ridículo. Foram 20 dias muito desafiadores. O momento mais doloroso foi perceber que não poderia estar perto da minha mãe”, declarou Deolane, que se disse angustiada por ser rotulada como “ex-presidiária”.

Segundo Deolane, sua prisão resultou de um equívoco relacionado à compra de um carro de luxo, uma Lamborghini Urus. Ela explicou: “Fui presa por ter adquirido um veículo de alto valor. Em setembro, informei à Justiça que o carro estava disponível para qualquer verificação e até hoje não houve decisão sobre isso”.

A influenciadora negou também a alegação de que teria pago o carro em dinheiro vivo e apresentou documentos que supostamente comprovam os pagamentos parcelados. Ela defendeu ainda sua posição sobre o Imposto de Renda, afirmando que todos os seus ganhos foram devidamente declarados.

Deolane afirmou viver como qualquer outra pessoa que trabalha online, ressaltando as dificuldades financeiras enfrentadas após sua detenção. “Perdi todos os meus contratos publicitários desde que fui presa”, lamentou.

A advogada criticou a constante necessidade de provar sua inocência, mencionando que pagou quase R$ 10 milhões em impostos no último ano. “Minhas contas estão bloqueadas e estou lutando para reerguer minha carreira”, acrescentou.

Ela esclareceu ainda que não é proprietária da empresa Esportes da Sorte, alvo das investigações, e apenas prestou serviços publicitários para a mesma. Deolane também abordou a prisão de sua mãe, afirmando que ocorreu devido a problemas relacionados a um dos filhos dela.

“Minha mãe foi presa porque o Caíque jogava usando o CPF dela. Ele tinha problemas com jogos e eu apresentei todos os relatórios pertinentes. Ele era menor de idade na época”, explicou.

No final da live, Deolane refletiu sobre as mudanças em sua vida após a prisão, revelando dificuldades até mesmo para contratar serviços como bandas para eventos. “Minha vida está parada há quatro meses”, concluiu.

Deolane Bezerra e Solange foram detidas no dia 4 de setembro durante a Operação Integration, direcionada ao combate à lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Após ser liberada sob medidas cautelares em 9 de setembro, Deolane foi novamente presa por descumprir essas determinações, sendo finalmente solta no dia 24 do mesmo mês após decisão favorável do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão.