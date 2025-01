Gusttavo Lima anuncia show ‘O Embaixador Classic’ no Mineirão

O cantor Gusttavo Lima está agendado para apresentar um espetáculo exclusivo intitulado “O Embaixador Classic”, que ocorrerá no dia 26 de abril no Mineirão, em Belo Horizonte.

O evento promete uma experiência única, com o artista se apresentando ao lado de uma orquestra ao vivo. O repertório incluirá grandes sucessos do cantor, porém, em arranjos diferenciados, proporcionando ao público uma nova interpretação de suas músicas favoritas. Os ingressos estão disponíveis com preços que variam entre R$ 50 e R$ 10 mil.

O Mineirão foi escolhido como palco para este novo projeto devido ao seu histórico de sucesso com shows anteriores, incluindo o aclamado “Buteco do Gusttavo Lima”, que registrou a venda de 57 mil ingressos e atraiu um grande público.

Entre as canções que estarão no repertório da apresentação estão clássicos como “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro” e “Desejo Imortal”. Além disso, o cantor fará reinterpretações de faixas conhecidas como “A Noite” e “Quando a Chuva Passar”.

Os fãs terão a oportunidade de escolher entre sete setores distintos para assistir ao show, com opções que incluem mesas exclusivas (ouro, prata e bronze) e cadeiras (inferior e superior).

Essa apresentação promete ser um marco na carreira do artista e uma experiência memorável para os amantes da música sertaneja.