Denúncia leva polícia a encontrar ‘casa bomba’ no Vale do Paraíba

A Polícia Militar estourou uma “casa bomba” e apreendeu mais de 2 mil porções de drogas, entre cocaína, crack e maconha, na região do Jardim do Vale, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no último sábado (1°). A ação aconteceu após uma denúncia anônima sobre um imóvel que estaria sendo usado como armazém de substâncias ilícitas.

Os policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foram até o local e abordaram o suspeito assim que ele chegou em casa. O homem, de 26 anos, já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

No imóvel foram apreendidos entorpecentes, balanças de precisão, caderno com anotações sobre o tráfico e R$ 859 em espécie.

Os itens apreendidos foram encaminhados à perícia e, o suspeito, à Delegacia Seccional de Guaratinguetá, onde permaneceu preso por tráfico de drogas.