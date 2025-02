PM prende homem por violência doméstica em SP

Durante a madrugada deste domingo (2), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência de violência doméstica. No deslocamento, o Posto Policial do Grajaú informou que a vítima estava na base policial.

A mulher relatou que possuía medida protetiva e ordem de afastamento contra o agressor. Com o apoio da equipe, os policiais foram até a residência e localizaram o homem, que reconheceu a existência da ordem judicial em seu desfavor.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao 101º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão elaborou o boletim de ocorrência de descumprimento de ordem judicial, permanecendo o indivíduo à disposição da Justiça.