Mulher é presa após PM encontrar ‘casa bomba’ com mais de 115 kg de drogas

Uma mulher, de 33 anos, foi presa em flagrante após a Polícia Militar encontrar uma “casa bomba” com mais de 115 quilos de drogas em um condomínio na região do Novo Horizonte, em Taubaté, no interior de São Paulo, na terça-feira (7). Os entorpecentes estavam divididos em quase 13 mil porções de crack, cocaína e maconha.

Policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia de que um carro, que trafegava pelas imediações, estaria carregando drogas. Durante as diligências, a equipe encontrou o veículo com as características mencionadas e deu ordem de parada, que não foi obedecida, dando início a um acompanhamento.

Em determinado momento, o carro entrou em um condomínio, onde os policiais conseguiram efetuar a abordagem. A motorista foi reconhecida na hora por ter uma extensa ficha criminal. Com ela nada de ilícito foi encontrado, mas, ao vistoriar o automóvel, acharam porções de cocaína debaixo do banco do passageiro.

Os militares descobriram onde a suspeita morava e também foram averiguar o local, onde encontraram grande quantidade de entorpecentes já embalados para a venda. Mais de 12 mil pinos vazios, celular, veículo e balanças de precisão também foram apreendidos na ação. A perícia foi acionada.

A mulher foi conduzida à Delegacia Seccional de Taubaté, onde permaneceu presa por tráfico de drogas.