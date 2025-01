Denis Caporal discute paralisação de obra do SESI na Vila Vitória

Na última terça-feira,dia 21 de Janeiro de 2025, o vereador Denis Caporal foi recebido na sede do SESI, localizada na Avenida Paulista, para uma reunião com a diretora corporativa Marta Pett e os diretores de obra Coronel Rebollo e Marcelo Verde. O encontro teve como foco a discussão sobre a paralisação da construção da Unidade SESI Vila Vitória, um projeto aguardado com grande expectativa pela comunidade local.

Durante a reunião, foi esclarecido que a interrupção das obras se deu após a direção estadual do SESI identificar que a construtora inicialmente contratada não estava cumprindo as normas técnicas de qualidade estabelecidas para o projeto. Segundo Marta Pett, “A decisão de interromper as obras foi necessária para garantir a segurança e a qualidade da estrutura que será entregue à comunidade.”

Para mitigar os danos causados pela construtora original, foi contratada uma empresa especializada em consultoria na área da construção civil. Esta empresa realizou uma análise detalhada, constatando problemas graves que comprometiam desde a fundação até a parte estrutural do edifício. Coronel Rebollo, diretor de obras, ressaltou: “A consultoria apontou falhas que poderiam colocar em risco a integridade da estrutura. Nosso foco agora é corrigir esses erros e garantir que a obra prossiga com segurança e qualidade.”

Marcelo Verde explicou que os próximos passos envolvem a contratação de uma nova construtora para corrigir as falhas identificadas e, posteriormente, retomar a construção. “Nosso compromisso é com a transparência e a eficiência no processo de reconstrução. A comunidade pode ter certeza de que nós estamos trabalhando para entregar uma unidade que atenda às expectativas e necessidades locais.”

Denis Caporal destacou a importância da obra para a comunidade da Vila Vitória e se colocou à disposição para auxiliar no que for necessário. “A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Vamos acompanhar de perto cada etapa para garantir que esta unidade do SESI seja entregue o mais breve possível e com a qualidade que nossa comunidade merece.”

A previsão de finalização da consultoria contratada pelo SESI é de março de 2025. Após a conclusão, será necessária a abertura de um novo edital para a seleção de uma empresa especializada, que será responsável pela execução das correções apontadas pela consultoria.

O vereador Denis Caporal estará monitorando todos os estágios do processo para assegurar que essa importante obra seja concluída e entregue com a qualidade esperada pela população.