Dengue: Grande ABC declara estado de emergência

O Grande ABC, através do Consórcio Intermunicipal que reúne cinco de seus sete municípios, anunciou hoje (22) que entrará estado de emergência em relação à dengue. A declaração, feita pelo presidente da entidade e prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, é de que a região entrará oficialmente nesta condição a partir deste sábado (23).

A motivação do consórcio é baseada no aumento do número de casos na região: até o dia 20 de março foram 4.158 confirmações e outras 6.722 suspeitas. Já em relação a óbito pela doença, houve uma confirmação enquanto outras sete seguem em investigação — todos estes dados são provenientes da plataforma do Governo do Estado de São Paulo que monitora as enfermidades transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Filippi, prefeito de Diadema e presidente do Consórcio, anunciou o estado de emergência na manhã desta sexta-feira (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

De acordo com Filippi, a medida foi decidida em conjunto com os secretários de saúde que fazem parte do grupo de trabalho do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Dos cinco municípios que o integram — Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra — apenas o último não entrará no estado de emergência, devido à menor incidência da doença em seu território.

O que muda com o estado de emergência para dengue

“Todos nós podemos fazer mais e melhor,” declara Filippi. “As secretarias de saúde vão trabalhar ainda mais.” De acordo com o prefeito de Diadema, o decreto de estado de emergência faz com que os municípios ganhem acesso a mais repasses de recursos do Ministério da Saúde — que, na prática, servirão para intensificar as medidas de combate à doença que já estão em atividade nas quatro cidades que aderiram à medida.

São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo, que não fazem parte do Consórcio, foram contatadas pela entidade e a primeira se comprometeu a aderir ao “Dia D” regional contra a Dengue que será promovido pelo grupo.

Sobre a questão da vacinação contra a doença, Filippi afirma que não há previsão de adiantamento de doses para a região com a disponibilidade atual do imunizante. Caso o Ministério da Saúde viabilize um novo lote, porém, o estado de emergência irá facilitar este recebimento.