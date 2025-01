Dengue em SP: apenas 10,6% completaram esquema vacinal

Em São Paulo, apenas 10,65% das crianças e adolescentes elegíveis completaram o esquema vacinal contra a dengue. Entre os 2.403.648 jovens de 10 a 14 anos previstos para receber a vacina Qdenga, apenas 256.084 tomaram as duas doses necessárias. Desde o início da campanha, em fevereiro de 2024, 593.256 jovens receberam ao menos a primeira dose.

A escolha do público-alvo foi baseada em recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que destaca essa faixa etária como a mais vulnerável a hospitalizações pela dengue. A vacina Qdenga, administrada em duas doses com 90 dias de intervalo, é considerada essencial para proteção. “Aqueles que receberam a primeira dose devem também tomar a segunda para garantir a imunização completa”, reforça Eder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações.

Desafios de distribuição e impacto da doença

A cobertura vacinal está limitada a 391 municípios paulistas com alta incidência de dengue e do sorotipo 2, conforme critérios do Ministério da Saúde. A farmacêutica Takeda, produtora da Qdenga, enfrenta dificuldades de produção, restringindo a disponibilidade do imunizante.

Apesar disso, esforços continuam para ampliar a vacinação. O governo federal estuda expandir as cidades atendidas conforme o aumento da produção. Até lá, o combate ao mosquito Aedes aegypti segue como principal estratégia de prevenção.

Entre janeiro de 2025, São Paulo registrou 9.765 casos confirmados de dengue, com 23 quadros graves e uma morte, ocorrida em Birigui. Outras 24.247 notificações seguem em investigação, e 24 municípios já decretaram situação de emergência.