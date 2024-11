Denarc prende 7 após encontrar ‘bunker’ com drogas em chácara na Grande São Paulo

Sete homens, entre 25 e 54 anos, foram presos em flagrante após a Polícia Civil encontrar um “bunker” que armazenava drogas e objetos utilizados para manipular as substâncias em uma chácara em Salesópolis, na região metropolitana de São Paulo, na terça-feira (26). Mais de 215 quilos de cocaína foram apreendidos na ação. Um dos detidos era procurado pela Justiça.

O flagrante foi realizado por agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que receberam uma denúncia de que duas propriedades rurais, sendo uma em Salesópolis e outra em Mogi das Cruzes, estariam sendo usadas para fabricar, armazenar e, posteriormente, distribuir os entorpecentes para a venda.

Os investigadores realizaram campanas nas imediações das duas cidades. Eles observaram uma movimentação de três veículos nos locais.

No sítio de Salesópolis, um dos policiais notou que os suspeitos saíram dos carros e desmontaram alguns maquinários. Durante a madrugada, eles retornaram aos veículos e dirigiram em direção a Mogi das Cruzes.

Próximo ao portal de saída de Salesópolis, os policiais realizaram um cerco e abordaram os três carros, onde foram encontrados diversos equipamentos para a produção de drogas, como luminárias, baldes, funil, álcool e alguns ácidos, além de resquícios de pó braco.

Com os seis ocupantes dos veículos detidos, as equipes fiscalizaram as duas chácaras, sendo que na de Salesópolis foi encontrado um “bunker” com uma espécie de laboratório para o preparo das substâncias e dez pacotes de cocaína, com mais de 203 quilos da droga.

Já no imóvel em Mogi das Cruzes foi localizado mais maquinários e outros 13 tijolos de cocaína, que totalizaram 13 quilos. No local, a equipe foi recebida por um homem que se apresentou como caseiro, no entanto, após consulta no sistema de inteligência, foi constatado que ele era procurado pela Justiça.

Todos os itens apreendidos foram encaminhados para exames periciais e, os suspeitos, a 3ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, do Denarc, onde permaneceram presos. O caso foi registrado como tráfico e fabricação de drogas, associação para o tráfico, captura de procurado e apreensão de veículos.