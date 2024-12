Denarc apreende quase 1 tonelada de maconha no interior de SP

Policiais Civis do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) apreenderam quase uma tonelada de maconha na quarta-feira (4), em Assis, interior do estado. Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante. Com o suspeito também estavam 25 caixas de cigarro eletrônico.

Os agentes da 6ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) receberam a denúncia de que um caminhão entregaria drogas na cidade de Diadema, na Grande São Paulo.

Os agentes passaram a monitorar as rodovias do interior paulista. O caminhão foi encontrado na rodovia Miguel Jubran (SP-333), no município de Assis, a 500 quilômetros da capital paulista.

Durante vistoria, os policiais encontraram, em meio à carga de celulose, 1,1 mil tijolos de maconha, que totalizaram 942 quilos da droga. O motorista foi preso em flagrante.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e contrabando na 6ª Dise.