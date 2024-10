Deic prende nove suspeitos de envolvimento com ‘drive thru’ de drogas em São José dos Campos

Um esquema de venda de drogas foi descoberto pela Polícia Civil de São José dos Campos. Traficantes atendiam usuários que se aproximavam em carros e motos, numa espécie de “drive thru” para vender entorpecentes em ruas de diferentes bairros.

A investigação, que teve início em maio, descobriu que os envolvidos formavam uma rede para abastecer o tráfico em diferentes pontos da cidade.

Na segunda-feira (30), com os mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça, onze equipes policiais se dividiram simultaneamente entre cinco bairros: Residencial Bosque dos Ipês, Campo dos Alemães, Conjunto Habitacional Elmano Veloso, Jardim Imperial e Jardim Morumbi.

Nos endereços, foram encontrados 59 quilos de maconha, 16 celulares, R$ 5,8 mil em espécie, três carros, oito balanças de precisão, um revólver, cadernos com anotações do tráfico e diversas embalagens para acondicionar os entorpecentes. Oito homens e uma mulher, com idades entre 18 e 39 anos, foram presos na ação. Um menor foi apreendido.

Os suspeitos foram presos em flagrante. O menor está à disposição da Vara da Infância e Juventude. O caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo, associação para o tráfico e cumprimento de mandado de busca e apreensão na 2° Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes.