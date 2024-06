Deic prende homem com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago na Zona Leste de São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem, de 32 anos, que atuava como “mula” para o tráfico de drogas. Ele foi abordado no bairro Lajeado, zona leste de São Paulo, com mais de 100 cápsulas de cocaína no estômago. Apurações de um esquema de transporte de drogas e um sistema de compra de passagens aéreas fraudulento, levaram ao suspeito.

Uma equipe da 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos (Disccpat) realizava buscas em um imóvel na região de Guaianazes, também na zona leste paulista, para localizar suspeitos que estariam adquirindo passagens aéreas com dados bancários de terceiros. No local, identificaram um suspeito e realizaram a abordagem.

Segundo informações, o homem havia viajado do Rio de Janeiro e estava indo em direção ao aeroporto de Guarulhos. Com ele, uma passagem para Paris, na França foi apreendida, além de uma mala contendo 1 mil euros em dinheiro.

Durante a vistoria, o suspeito demonstrou nervosismo e confessou ter engolido mais de 100 cápsulas de cocaína. Ele foi encaminhado à delegacia para depoimento, quando passou mal e expeliu 21 porções. Em seguida, ele precisou ser levado ao Pronto Socorro.

No hospital, outras 106 foram retiradas durante uma cirurgia. A droga foi enviada ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia.

Após receber alta médica, o homem foi detido. O caso foi registrado como tráfico de drogas e localização/apreensão de objeto na 5ª Disccpat. As investigações prosseguem para a localização dos demais envolvidos.