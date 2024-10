Deic prende 5 em operação contra roubo e receptação de motos de alta cilindrada na capital

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram nesta segunda-feira (21) a Operação No Grau para desarticular uma quadrilha envolvida em roubo e receptação motos de alta cilindrada. Quatro homens e uma mulher foram presos. Os mandados de busca foram cumpridos no bairro Cidade Antônio Estevão de Carvalho, na zona leste, e na República, no centro de São Paulo.

De acordo com o Deic, a operação teve início em agosto, tendo a segunda fase deflagrada hoje. Com base nas informações obtidas nas cinco prisões, que aconteceram na primeira fase da ação e nas novas investigações, foi possível identificar outros envolvidos no esquema.

Com o objetivo de desarticular o restante da quadrilha, especializada em roubar, desmontar e receptar motos de alta cilindrada, a equipe passou a monitorar os suspeitos. O caso foi encaminhado à Justiça, e as ordens judiciais foram expedidas.

Os agentes cumpriram 21 mandados de busca em lojas de venda de peças nos endereços indicados pelas investigações, onde os criminosos foram detidos. Ainda durante as buscas, os policiais apreenderam um revólver, um simulacro de pistola, motos e diversos materiais possivelmente de vítimas.

Após a prisão, os envolvidos foram levados à delegacia. Eles também responderão por roubo, porte de arma, receptação e associação criminosa. Um dos envolvidos tem passagem criminal por latrocínio.

A operação foi realizada pela 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar),com apoio do Garra, GER, unidades do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e do 4º Batalhão de Ações Especiais da PM (Baep).